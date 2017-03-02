桃園1999 即日起提供文字即時服務

2017-03-02 16:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市1999市民服務專線，去年創下26萬通通話量，考量未來文字即時溝通趨勢，1999自即日起提供文字即時溝通服務，民眾只要進入桃園1999官網、市民卡官網就可點選連結進入「文字服務」頁面，系統透過內建500題熱門市政資訊即時回應，若搜尋不到答案也轉接線上客服。

至於手機APP部分，Android系統下載「市民卡APP」即可，但ios版部分，因官方審核時間因素，預計3月中旬上線，此外，為避免惡意、冒名檢舉，撥打1999反映案件，要留下真實姓名、聯絡資料，個資不完全或重複來電反映卻查無實證者，1999將無法受理。

1999文字即時溝通服務，由桃園市吉祥物「ㄚ桃」在線上回答，市民進入服務業面後，就會看到「您好，我是桃園市政府的ㄚ桃，請輸入或點選您的問題，我將為您解答喔！」，隨後與「ㄚ桃」直接互動，若資料庫搜尋不到答案，市民只要點選「轉接客服專員」，就可和話務人員談話。