扶輪社挹注台中偏鄉英語教學

2017-03-02 16:29

〔記者歐素美／台中報導〕臺中市政扶輪社、東區扶輪社今天各捐贈10萬元幫助和平區博屋瑪及博愛國小英語教學，博愛國小並與立人高中及扶輪社簽約，未來3年將由立人高中學生透過數位平台遠距協助博愛國小高年級學童學習英語教學。

這項捐贈典禮今天在和平區博屋瑪國小舉行，市府副秘書長郭坤明及教育局小教科長尤敦正等皆出席。

台灣7地區扶輪社共同合作在全國推動偏鄉英語線上課輔計畫，並與教育部合作共同開發線上視訊教學平台，由立人高中等具備優秀英語能力的學生，透過該平台遠距與偏鄉學童互動，幫助學童學習英語。

博愛小學即由台中東區扶輪社提供經費10萬元，為孩童增購電腦硬體設備，並透過立人高中安排外語優異學生協助，提供學童遠距英語課輔。博愛國小校長古金益說，該校學生數位學習較不足，透過該套遠距教學系統，不僅可紀錄學生學習的軌跡，更可提升學生英語及數位學習應用的能力。

博屋瑪國小則是由台中市政扶輪社每年贊助10萬元，聘請英語師資每週到學校為學童上課，今年已邁入第4年，校長比令．亞布表示，經過3年多的學習，學生英語都呈現進步狀態。

教育局表示，除了外界挹注，教育局也推動數位學伴計畫，透過遠距教學，由大學生與國中小學生進行一對一課輔，以「大朋友帶小朋友」方式翻轉偏鄉教育，目前實施的學校包括大甲區東明國小及烏日區溪尾國小及東勢區東華國中。