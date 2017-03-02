作夥省水！石門水庫剩不到半座，蓄水率快跌破5成。（記者李容萍攝）

2017-03-02 16:26

〔記者李容萍／桃園報導〕受到冬雨比歷年罕見的少量，水利署北區水資源局預估石門水庫的蓄水率每天下降1％，迄今天下午3點蓄水率50.42％估算，過了今天深夜，明天水厙蓄水量就剩不到半座，你還能不開始節約用水？

石門水庫供水區的新北市板新、林口、桃園、新竹4個地區，昨起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時實施夜間減壓供水（每日晚上11點至次日清晨6點），但如果春雨、梅雨再不多下點，恐怕供水區再不久要進入水情轉為「橙燈」的第二階段限水。

第二階段限水的限水對象包括用水大戶、洗車業等業者將會受到衝擊外，一旦水情再惡化，水情燈號轉為「紅燈」實施第三階段限水，將採分區輪流供水，屆時所有用戶都會受影響。

北區水資源局副局長邱忠川表示，雖然前幾天鋒面來襲，石門水庫進帳1500萬噸水，卻只夠用6天，石門水庫今年3月1日開始的水情，較歷年平均少了4700萬噸的水，因為夜間減壓供水，每天可以省下2萬至3萬噸的水，現在民生公共給水每天以118萬噸進行總量管制外，農業用水也以7折供應。

面對明天開始石門水庫蓄水剩不到半座，水利署暫時沒有規畫第二階段限水措施，但萬一水情真的亮「橙燈」，用水超過1000度的大戶，或是洗車、游泳池等用戶，也將減量供水，提醒民眾開始多多節水，才不會真的面臨無水可用。