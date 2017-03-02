幫QQ！混種花色山豬遭同伴排斥 遊客好不捨

混種的花色山豬慘遭黑色山豬排斥。（記者蔡宗勳攝）

2017-03-02 16:21

〔記者蔡宗勳／大埔報導〕山區人士愈來愈接受保育觀念，嘉義縣大埔鄉親已不再獵捕會破壞農作物的野山豬，曾文水庫有一座半島因而成了山豬繁衍的天堂，也意外成為大埔曾文水庫新的觀光景點。

大埔鄉民代表吳宗霖指出，山豬島族群最多時可達百隻，但最近來了一隻混種的花色山豬，由於毛色和原來的黑山豬大不同，慘遭黑山豬群排斥，遊客餵食時，花山豬只能站在遠處觀看，想要走近就被驅逐，相當可憐。

吳宗霖表示，山豬島並沒有屏障，山豬們可以來去自如，只不過因為山豬島經常會有遊客造訪，並帶來地瓜等「伴手禮」，因而不少山豬逐食而居，但這隻混種的花色山豬，因為毛色太突出，不被黑色族群所接受，最終應會選擇自己離開。

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