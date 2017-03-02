與機捷拚高下 國光客運新車站啟用

2017-03-02 16:26

〔記者陳紜甄／台北報導〕今日桃園機場捷運正式通車，國光國道機場巴士轉運站也開始營運。國光客運新車站主要經營路線為機場線，並趕在機捷通車前完工，今日正式啟用。副董事長王應傑坦言，機捷通車，國光機場線客源一定會受影響。因此，國光新車站採24小時發車，24小時提供乘客候車與休憩服務，要與機捷拚高下。

國光客運新車站主要經營路線為桃園機場線，但除了服務機場線旅客，也提供在北一門的中壢、桃園與羅東路線，以及東三門搭乘基隆至金山的乘客休憩等車的地方。國光客運表示，新車站占地兩百坪，尖峰時刻可容納400位乘客，共有兩層樓，一樓設有後車區與櫃檯；二樓則是司機休息區、員工辦公室與乘客休息室，並備有簡單的盥洗設備。

國光客運桃園機場線公車編號為1819，平均搭乘時間約45至50分鐘，一天24小時皆有發車，班距為10到15分鐘，票價為125元。

機捷的普通車與直達車皆可行駛至桃園機場。直達車從台北車站行駛至桃園機場，途中停靠5個站點，行駛時間約35分鐘；普通車則全線各站皆停靠，搭乘時間需50分鐘。營運時間從上午6點至晚間11點，普通車與直達車發車班距皆為15分鐘，票價160元。

市長柯文哲在轉運站通車致詞時表示，雖然機場捷運通車，但畢竟不是24小時營運，很多時候還是要乖乖來搭國光客運。

交通局認為，民眾如搭乘捷運到台北車站，在地下連通道步行轉乘機捷比較方便，但如果民眾是搭乘公車到台北車站，則到國光客運車站搭乘1819較方便。至於機捷與國光客運未來營運情形，交通局說，仍要看民眾搭乘情況，「幾個月後就會高下立判。」