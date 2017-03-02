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好市多加油站開幕 中油、台塑卻「樂觀其成」

2017-03-02  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美式量販店好市多在台第一家加油站今日在中壢開幕，油價比中油無鉛汽油牌價低3元，然而是否會對國內油品市場造成影響？對此，中油、台塑石化與全國加油站均對此表示「樂觀其成」。

根據《蘋果日報》報導，台塑石化表示，好市多僅針對會員給優惠，加上加油站設在中壢，所以對台亞加油站影響不到，反倒是因為好市多採用自助加油作業，屆時若消費者在好市多習慣了自助加油，未來也願意改採自助加油的話，有助於台亞加油站日後全面提升自助加油比例的策略。

中油公司發言人畢淑蒨認為，好市多降價3元的優惠只針對會員，中油內部評估好市多仍是以吸引會員購物為主要考量，並不是為了要搶攻油品市場，所以對其他業者衝擊不大。全國加油站則表示，好事多加油站屬於「服務性質」，並非以營利為前提，對此全國加油站不打算跟進。

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  • 好市多加油站今在中壢開幕，中油、台塑石化與全國加油站均對此表示「樂觀其成」。（資料照，記者李容萍攝）

    好市多加油站今在中壢開幕，中油、台塑石化與全國加油站均對此表示「樂觀其成」。（資料照，記者李容萍攝）

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相關關鍵字： 中油 全國加油站 加油 加油站 台塑 好市多 汽油 油品
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