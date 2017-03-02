北宜直鐵危及翡翠水質？ 宜大教授：影響只有1、2年
2017-03-02 16:28
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭大學榮譽教授張智欽日前指出，雪隧開通翡翠水質變好，有國5雪隧工程經驗，北宜直鐵一定可以將環境衝擊減至最低，翡翠水庫管理局澄清澄清，雪隧開通後，歷經10餘年翡翠水庫水質才得以回復；張智欽今回應，但依據工業技術研究院的資料，那僅是1、2年的影響。
許多環團憂心，如果北宜直鐵興建，將影響翡翠水庫的環境與生態，張智欽日前受訪時強調，依據翡翠水庫監測資料，雪隧開通前5年迄104年的比較，水質會變好，加上有國5雪隧工程經驗，北宜直鐵一定可以將環境衝擊減至最低。
但翡管局卻在隔日澄清，水庫水質改善，是雪隧動工後，經翡管局與上游水利署台北水源特定區管理局等單位及居民的努力合作，歷經19年的黑暗期才得以回復。
張智欽今受訪時回應，雪隧通車後，許多車不再走沿著翡翠水庫繞行的台九線北宜公路，減少當地環境的人為汙染，這是水庫水質變好的關鍵。
張智欽表示，大家都很關心環境，不否認不論雪隧或北宜直鐵動工後，會對水庫水質與環境帶來影響，但不用過度擔心，依據工研院資料，如果把時間拉長至100年從長遠來看，工程完工後，水質會漸漸回復，甚至變更好，造成影響時間僅有1、2年，權衡之下興建北宜直鐵反而對環境是有利的。
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