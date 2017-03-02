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中港高中女子桌球隊成軍2年 培育出青少女國手

中港高中女子桌球隊創下佳績。（記者張軒哲攝）

2017-03-02  16:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市中港高中體育班桌球隊3年前因招生掛零，一度面臨解散窘境，但桌球界人士奔走後，前年銜接光復國中小學女子桌球隊員，今年獲得台中市中學運動會桌球高女團體賽冠軍，來自台東的隊員陳芃伃當選青少年國手，讓校方與有榮焉。

中港高中桌球隊3年前因成績不佳，連續2年沒新血加入，經過桌球界相關人士及中市桌球委員會居中協調，才順利銜接霧峰區光復國中小學隊員，教練劉桂婷返鄉訓練選手，終於在104學年度全國中等學校榮獲高中女子團體第5名、個人第4名佳績，今年勇奪中市中學運動會桌球高女團體冠軍。

另外，就讀高二陳芃伃在全國青少女桌球國手選拔賽奪得第9名，入選12名國手之林，來自台東縣的陳芃伃，跟著原本在台東的劉桂婷到台中就學訓練。陳芃伃說，國小二年級學桌球，三年級開始參賽，盼向桌壇前球后劉詩雯看齊。

中港高中校長周文松表示，桌球隊創佳績，歸功教練有效訓練及選手努力堅持的練習，在沒有資源贊助情況下，更為難得。

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  • 中港高中陳芃伃在沒有企業贊助下，拚到國手資格。（記者張軒哲攝）

    中港高中陳芃伃在沒有企業贊助下，拚到國手資格。（記者張軒哲攝）

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