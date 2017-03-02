狂！他將A片剪成浪漫MV 網友全跪了

網友用A片畫面自製成卡拉伴唱帶。（圖擷自PTT）

2017-03-02 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕有網友最近利用A片素材，將畫面後製成「Porn MV或卡拉伴唱帶」，最近他在PTT釋出預覽圖，隨即讓網友陷入瘋狂，不少人推文跪求載點。

過去有網友把AV男優東尼大木的畫面，剪成周杰倫歌曲的MV，最近一名PTT網友更狂，他表示自己有影片剪輯專長，因此在看片時有剪接成「Porn MV或卡拉伴唱帶」的習慣，並詢問網友是否有購買意願，「真的有人會去買一個都裝A片的硬碟嗎？」

他解釋，自己剪的MV節奏會搭配音樂，達到一氣呵成效果，有時還會把女人和女孩的意象做一種蒙太奇，再經過基本調光調色，讓光影柔和、色溫適中。他問道「不知道這樣是不是行情會高一些？1T（容量）大概可以賣多少？畢竟素材得來不易，也花費不少心力去後製。」

此貼文引發網友熱議，有人稱他「ㄟ（A）片卡拉神」、「好猛啊」、「幹…有夠專業」、「有完整的參考mv嗎」不過也有人反問他「你平常都在幹嘛...」、「太閒了你」。

網友自稱節奏有搭配音樂。（圖擷自PTT）