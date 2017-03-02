冷氣團今晚到明晨最強 北部下探9度

2017-03-02 16:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕強烈大陸冷氣團來襲，氣象局預報員張承傳指出，這波冷氣團在今晚到明天清晨的威力最強，台南以北、宜蘭及花蓮將出現9到11度的低溫，其他地區則維持12到14度，到了明天白天全台各地回溫，但中南部將出現劇烈溫差，提醒民眾注意。

氣象局預報員張承傳表示，北部地區今天只有16、17度，明天白天各地氣溫回暖，北部、東北部最高溫有19度，花東地區則是多雲到晴，中南部日夜溫差大，中部最高溫24度、南部最高溫27度。

張承傳也表示，這波大陸冷氣團水氣較少，屬乾冷性質，因此高山不會出現降雪情形。

週六大陸冷氣團減弱，除了東半部、北部山區清晨出現低溫，全台各地白天氣溫回升，但西半部和金馬地區從週六晚上至週一要注意有濃霧發生。