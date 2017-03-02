醫訊》糖尿病足照護新紀元 台灣傷口照護學會成立
〔記者方志賢／高雄報導〕糖尿病足患者有福了，台灣傷口照護學會在高醫整形外科郭耀仁教授催生下，由高醫大發起，結合400多名國內醫護人員，日前獲內政部核准成立，並在本週6、日將舉辦糖尿病足照護國際研討會，會議中邀國內外專家學者，介紹許多嶄新治療技術與模式。
國內糖尿病人口占全台人口8.4%，近200萬糖尿病患者，多為第2型糖尿病患者，每年有2萬多人因糖尿病足住院治療，數千人因為糖尿病足惡化而截肢。
高醫整形外科主任郭耀仁表示，在高醫林幸道、賴春生等教授支持、協助下，成立台灣傷口照護學會，希望建立整合照護平台，把關照護品質，加強國際合作，提供糖尿病患病足傷口更好的照護。
郭耀仁強調，全世界傷口敷料日新月異，包含負壓輔助傷口治療，高壓氧，生長因子、富含血小板血漿等武器；但最重要的是團隊整合照護，及病人衛教才能讓病患避免截肢的命運。
他說尤其跨科合作，特別是血管外科合作，協助打通阻塞血管後，讓整形外科醫師可進一步的重建，才能有效地達到保存肢體的目的。
學會發起人之一的高醫內分泌新陳代謝科主任蕭璧容也表示，透過學術交流的機會，增進對糖尿病傷口照護的知識，並廣招有興趣及專業醫護人員參與，從預防、治療到傷口照護，建立團隊照護模式並推廣到各地，照護更多糖尿病患傷口。
高醫心臟內科醫師許柏超指出，結合新科技，利用血管介入治療，合併整形外科傷口照護及重建手術，近9成可成功保住下肢。
週六、日國際研討會除了由蕭璧容主講「糖尿病血糖控制藥物治療新趨勢 」、許柏超主講「糖尿病血管病變藥物治療及血管介入治療」外， 受邀貴賓還包括前世界傷口學會主席日本秋田定伯教授，美國傷口照護醫師協會前主席Kravitz教授，馬來西亞傷口學會Harikrishna理事長、及韓國峨山Hong JP教授、泰國Kittipan Rerkasem教授等國內外學者專家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 機場捷運通車 陳建仁：北北桃880萬居民歷史的一刻
- 醫訊》糖尿病足照護新紀元 台灣傷口照護學會成立
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 自由廣場》《北社論壇》對此次司法改革的觀察
- 百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
- 末節爵士樂 魏少掃興喊卡
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 農會三階段選舉 基層促修法直選
- 警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
- 騎車「雷殘」害死女友 男未保持車距遭起訴
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 保台化 傳林全付出千億元籌碼
- 遭家暴網紅「神復原」 網揭 ：新炒作手法
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 比輸球還大條 勇士傷了杜蘭特
- NBA》杜蘭特受傷 波總：不會趁機追勇士戰績
- （影音）邵雨薇出場險扑街 揪凶手：吳慷仁最會扯後腿
- 南市新增1席立委 選區劃分將打破原南縣市潘籬
- 古坑農會選舉競爭激烈 理事2人同票
- 清泉崗還有252人未驗尿？ 馮世寬：休假、受訓、部外見習
- 前AV女優拍無碼片遭警方緊急逮捕！拍片血汗酬勞也曝光
- 花況不佳 學者：應提早培株施肥
- HBL四強男孩一句話
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 弟弟腫腫大大的？ 原來是把槍藏內褲
- 臉書發求救訊息 南投警救男子一命。
- 美中貿易戰成箭靶 郭董表態：不要叫我選邊站
- 經典賽直擊》大聯盟場務規定 高尺巨蛋練球禁穿釘鞋
- 參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我
- 跟林全互換職位？ 彭淮南：不可能
- 蔡正元轟馬英九！直指徐巧芯、羅智強「龜孫子」...
- 野花店不賣花 盡情欣賞台灣之美
- 美、英修訂5項規則 讓高爾夫更現代化
- 堀北真希閃退演藝圈 為愛甘當家庭主婦
- 《時尚舵手 再易手》2
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 團結的焦點
- 離職警扮真警 騙走公司副總300萬
- 庫克︰蘋果正研發「未來產品」
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
標題：醫訊》糖尿病足照護新紀元 台灣傷口照護學會成立
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email