醫訊》糖尿病足照護新紀元 台灣傷口照護學會成立

2017-03-02 15:59

〔記者方志賢／高雄報導〕糖尿病足患者有福了，台灣傷口照護學會在高醫整形外科郭耀仁教授催生下，由高醫大發起，結合400多名國內醫護人員，日前獲內政部核准成立，並在本週6、日將舉辦糖尿病足照護國際研討會，會議中邀國內外專家學者，介紹許多嶄新治療技術與模式。

國內糖尿病人口占全台人口8.4%，近200萬糖尿病患者，多為第2型糖尿病患者，每年有2萬多人因糖尿病足住院治療，數千人因為糖尿病足惡化而截肢。

高醫整形外科主任郭耀仁表示，在高醫林幸道、賴春生等教授支持、協助下，成立台灣傷口照護學會，希望建立整合照護平台，把關照護品質，加強國際合作，提供糖尿病患病足傷口更好的照護。

郭耀仁強調，全世界傷口敷料日新月異，包含負壓輔助傷口治療，高壓氧，生長因子、富含血小板血漿等武器；但最重要的是團隊整合照護，及病人衛教才能讓病患避免截肢的命運。

他說尤其跨科合作，特別是血管外科合作，協助打通阻塞血管後，讓整形外科醫師可進一步的重建，才能有效地達到保存肢體的目的。

學會發起人之一的高醫內分泌新陳代謝科主任蕭璧容也表示，透過學術交流的機會，增進對糖尿病傷口照護的知識，並廣招有興趣及專業醫護人員參與，從預防、治療到傷口照護，建立團隊照護模式並推廣到各地，照護更多糖尿病患傷口。

高醫心臟內科醫師許柏超指出，結合新科技，利用血管介入治療，合併整形外科傷口照護及重建手術，近9成可成功保住下肢。

週六、日國際研討會除了由蕭璧容主講「糖尿病血糖控制藥物治療新趨勢 」、許柏超主講「糖尿病血管病變藥物治療及血管介入治療」外， 受邀貴賓還包括前世界傷口學會主席日本秋田定伯教授，美國傷口照護醫師協會前主席Kravitz教授，馬來西亞傷口學會Harikrishna理事長、及韓國峨山Hong JP教授、泰國Kittipan Rerkasem教授等國內外學者專家。