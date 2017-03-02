| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
 首頁 > 生活

雲林垃圾費隨袋徵收？ 議員直接打臉李應元

2017-03-02  16:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕環保署長李應元在立院宣布，雲林今年要實施垃圾費隨袋徵收，政策一出門，馬上被雲林議員王又民打臉，強調這是個「中央請客、地方扛責、又出不了餐」的天龍國想法；他反問李應元，如果雲林照做，環保署能保證垃圾一定有地方燒嗎？

「垃圾費隨袋徵收真的可以解決問題嗎？」議員王又民說，垃圾費隨袋徵收，配套措施不足，現在是垃圾找不到地方燒，而不是垃圾多寡的問題，實施垃圾費隨袋徵收，只能發揮垃圾減量效果，而要達成垃圾減量，不見得需要實施垃圾隨袋徵收。

王又民強調，新北市2008年宣布推動垃圾費隨袋徵收，2010年才正式實施，推動後的後遺症一堆；雲林縣是農業縣，民情與新北市不同，目前禽流感問題嚴重，禽農知道病死禽不能亂丟，但大排水溝內還是出現了禽屍，可見民眾貪小便宜，為省一點錢，連視同作戰的防疫也不當一回事，如果雲林貿然實施垃圾費隨袋徵收，恐怕變成「垃圾袋隨地可收」，雲林變成垃圾之都。

王又民強調，李應元表示斗六要率先試辦垃圾費隨袋徵收，如果政府錢收了，垃圾仍堆在轉運站無法處理，除突顯政府無能外，推動政策的人要不要負政治責任？。

廣告
  • 雲林垃圾問題，垃圾費隨袋徵收是解藥嗎？（記者詹士弘攝）

    雲林垃圾問題，垃圾費隨袋徵收是解藥嗎？（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾費 垃圾費隨袋徵收
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：雲林垃圾費隨袋徵收？ 議員直接打臉李應元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.