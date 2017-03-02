雲林垃圾費隨袋徵收？ 議員直接打臉李應元

2017-03-02 16:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕環保署長李應元在立院宣布，雲林今年要實施垃圾費隨袋徵收，政策一出門，馬上被雲林議員王又民打臉，強調這是個「中央請客、地方扛責、又出不了餐」的天龍國想法；他反問李應元，如果雲林照做，環保署能保證垃圾一定有地方燒嗎？

「垃圾費隨袋徵收真的可以解決問題嗎？」議員王又民說，垃圾費隨袋徵收，配套措施不足，現在是垃圾找不到地方燒，而不是垃圾多寡的問題，實施垃圾費隨袋徵收，只能發揮垃圾減量效果，而要達成垃圾減量，不見得需要實施垃圾隨袋徵收。

王又民強調，新北市2008年宣布推動垃圾費隨袋徵收，2010年才正式實施，推動後的後遺症一堆；雲林縣是農業縣，民情與新北市不同，目前禽流感問題嚴重，禽農知道病死禽不能亂丟，但大排水溝內還是出現了禽屍，可見民眾貪小便宜，為省一點錢，連視同作戰的防疫也不當一回事，如果雲林貿然實施垃圾費隨袋徵收，恐怕變成「垃圾袋隨地可收」，雲林變成垃圾之都。

王又民強調，李應元表示斗六要率先試辦垃圾費隨袋徵收，如果政府錢收了，垃圾仍堆在轉運站無法處理，除突顯政府無能外，推動政策的人要不要負政治責任？。