弘光科大海青班古禮拜師 海外學子立志考取2張證照
2017-03-02 15:43
弘光科大海青班開訓，老師贈學生廚師帽、剪刀代表傳承 。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大第36期「海外青年技術訓練班」本週開訓，來自馬來西亞、印尼、越南、汶萊等地88名學生，遠渡重洋到台灣來學習烘焙、美髮等技術，多數人首次來台，開訓典禮學生代表送上古禮束脩六禮，學生事後知道，每一禮都寓意深遠，自信指出「一定會努力，在兩年至少考上兩張證照。」
弘光科大校長黃月桂致詞勉勵同學，她表示，弘光的美髮、烘焙很有名，鼓勵同學，在上課的時候儘量問老師，千萬不要客氣，把課堂上的知識、技術全都學起來。
4名海青班的學生代表，拿著古禮束脩拜師，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，主持人向所有學生說明，古代弟子拜師送上的意義，由於來自東南亞的學生，幾乎是第一次看到這種孔子傳下來的拜師古禮，都覺得很有趣，齊聲的說，「慎重拜師，一定要好好的念書。」
海青班老師回贈拜師學生代表廚師帽、剪刀等工具，給烘培班、美髮班的學生，象徵傳習技藝及中華文化香火，並勉勵同學努力學習，老師不忘跟同學約定：「近兩年的時間，每個人至少要考取兩張專業證照」。國際長田其虎表示，學校近年來配合僑委會開辦海青班，畢業後就業或自行創業開店都很受肯定，提醒同學要注意安全，畢竟東南亞的交通方向跟台灣不同，平平安安才可以讓家鄉的父母放心。
來自馬來西亞的學生陳詠賢說，因為哥哥來台灣念書，跟隨腳步一起來唸，「來這邊學烘培，希望可以學到一技之長，除了念兩年的海青班，我更希望可以繼續念弘光的大學部，學到更多技術，讓自己更精進。」
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