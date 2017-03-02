「矯正藝文館」幾乎天天關門 立委促活化

「矯正藝文展示館」幾乎天天鐵門深鎖。（記者黃明堂攝）

2017-03-02 15:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中山路有處全國唯一的「矯正藝文展示館」，展示獄政及收容人「違禁品」，但開館近3年卻經常處於閉館狀態，立委劉櫂豪批評成了蚊子館，提案要求法務部應與國有財產署、地方政府及地方社團研議活化方案，供社福公益團體運用。法務部長邱太三承諾研議活化方案。

「矯正藝文展示館」館址前身是台東看守所，佔地0.9公傾，民國90年看守所遷移後封閉，直到103年才以活化之名，設置矯正藝文館，收錄各矯正機關收容人教化藝文暨作業技訓成果，更有收容人各顯神通自製的違禁品，如將清涼照黏貼成冊，或將書冊挖鑿藏菸，串聯電池自製點菸器、紋身器，自製的撲克牌和天九牌，讓人一窺鐵牢萬象。

結果因缺乏知名度，也未天天開館，少有人知，變成另種閒置。立委劉櫂豪表示，今天法務部長邱太三到立院司法法制委員會業務報告，他提案要求正視矯正館淪蚊子館的問題。

劉櫂豪說，台東看守所從民國90年後就低度使用，目前僅部分區域做矯正機關相關的展覽使用，對民眾而言缺乏吸引力，形同蚊子館，為了活化國有資產，法務部應儘速與國有財產署等相關單位以及地方政府、地方社福團體等共同研議活化方案，以提供當地社福公益團體辦公處所、公益活動使用為原則。

劉櫂豪說，台東是全國監所密度最高的縣市，現階段除了台東看守所低度使用外，部分監所也面臨汰舊換新，法務部應全面檢討台東地區監所，研議規劃監所汰舊後的活化方案，以有效提昇國有資產效能。

邱太三樂觀其成，承諾將指派次長陳明堂負責辦理，近期內前往現場考察瞭解。