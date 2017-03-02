重度憂鬱靠職訓成手藝達人 過年擺攤7日進帳5萬
2017-03-02 16:04
〔記者張凱翔／台北報導〕「品安」患有重度憂鬱症，曾經從事清潔工作，但無法適應還受傷，之後便長期失業在家，飽受周遭親朋冷言他不思振作。後來他偶然看到傳統紙雕，很想傳承這項藝術但又求學無門，於是參加北市勞動局職訓，從包裝設計開始學起，半年後他學成在年貨大街擺攤賣紙雕，7日進帳5萬元。「品安」說，是紙雕讓他找到人生安定的力量。
「品安」目前和80歲的母親相依為命，因為沒有房產，加上月收在2萬5以下，被列為中低收入戶，生活相當清苦。他在國中時期就發現自己有憂鬱傾向，本來考上五專電機科，但因病情影響後來重考，勉強完成高中學業，大學一年級就輟學在家。因為憂鬱症讓他常無端沮喪、暴躁，周遭親朋常說他沒有耐心，不思振作，因此他勉強自己做校園清潔工的工作，卻因此受傷又失業在家。
但自從「品安」發現紙雕藝術後，便覺得有種使命感，想要繼承這門即將式微的藝術創作，這股熱情也讓他找到人生目標。在苦無學習機會時，勞動力重建運用處開辦「3C產品包裝創意設計人才養成班」，「品安」從課程裡面學到皮雕及包模的刀工使用技巧，便一頭栽進了紙雕藝術的領域，花了半年時間、經歷624小時的職訓課程，再加上每日回家勤奮練習，一年後他參賽奪得「桃園市長盃國際時尚造型競賽」彩繪組冠軍。
「品安」說，很感謝有勞動局職訓課的機會，讓他學會能獨立的技能，精進技藝的同時也讓他找到成就感。雖然這份工作要花非常多的時間，收入又不穩定，但是他有一種使命感，想要傳承這一門即將凋零的傳統藝術。
勞動局勞動力重建運用處表示，今年有11個不同課程的職訓班正招生中，參加者還可領每月1萬2605元生活津貼補助，有興趣者可上勞動力重建處網站查詢。
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