抽到空軍好嗎？ 網友這麼說...

2017-03-02 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕當兵抽到空軍好嗎？1名網友在「批踢踢八卦版」上問卦，表示友人母親代抽到空軍，問他這個當過兵的怎麼樣，可是他只待過陸軍野戰單位，對空軍不了解，僅聽說很涼、很爽，因此上網求援，「請問是真的嗎？」

這篇問卦文一出，隨即釣出一票熱心的「前輩」網友，替未來的學弟解惑。有網友表示，若是掃地組，「每天早起去跑道掃地」；還有人表示，若「抽到聯勤衛生群，算中等籤」；另有人指「防砲」，立刻有人跳出來回憶，「當年抽到防砲都要流淚了，好險被撿進通信」；多數網友則指，防砲與警衛是大宗，好與否「要看單位，抽部隊才是關鍵」。

少數網友則針對近日清泉崗基地被爆染毒事件，大酸空軍「應該不錯，包吃包喝包住，還有__助興」；另有網友分析，「空軍管理上開明程度稍高，學長學弟制也比陸軍輕」，部分網友則直指，「簽下去就知道啦」，擔心這個幹嘛。