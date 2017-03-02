雲林都會垃圾費隨袋徵收？環保局：目前配套不足
2017-03-02 15:31
李應元要雲林今年起試辦垃圾隨袋徵收。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕環保署長李應元上午在立院衛環委員會表示，雲林縣垃圾找不到焚化爐可燒，今年將在斗六、斗南、虎尾等都會型區域試辦垃圾費隨袋徵收；雲林環保局接到消息後全亂了套，基層表示，如收了錢還解決不了垃圾問題，該怎麼辦？局長林長造則表示，目前配套措施不足。
李應元在立院拋出新構思，表示擴大垃圾費隨袋徵收雲林縣表達試辦意願，確定今年率先辦理，採「因地制宜」、分階段、分區域逐步推動；環署廢管處長賴瑩瑩說，雲林縣將從今年起自都會型區域率先試辦，包括斗六、斗南、虎尾等地，環保署視情況給予補助。
消息傳回雲林，環保局人員幾乎全亂了套，強調「垃圾費隨袋徵收」政策一直在規劃中，但屬於短中長期計畫中的中長期，目前全力推動縣長李進勇指示的6月底前全縣每日垃圾減量100噸政策，「還在破袋稽查中，哪有能力直接跳到垃圾費隨袋徵收。」
環保局人員也指出，垃圾費隨袋徵收政策需有完整配套，如果收了錢，垃圾仍無法處理，該怎麼辦？民眾「以鄰為壑」，垃圾丟到未實施隨袋徵收的鄉鎮，該怎麼辦？
「都會區適合試辦，但鄉下地區執行須逐步漸進。」林長造表示，雲林縣目前先從源頭減量及垃圾分類實施，目前環保局全力執行縣長李進勇指示的6月底垃圾量由原本336噸降至236噸政策，署長李應元今天在立院宣布斗六、斗南、虎尾3地先行實施垃圾費隨袋徵收，目前上未北上開會，未確定何時開始實行。
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