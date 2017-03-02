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醫訊》騎快車體溫降得快 機車族注意保暖

2017-03-02  15:18

〔記者林彥彤／台北報導〕冷氣團又報到，全台氣溫驟降，不只慢性疾病患者、年長者等要注意保暖，衛福部國民健康署今天也發布消息提醒，早出晚歸的年輕機車騎士也要注意保暖，因為車速越快身體溫度流失也越快，務必做好保暖防護。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗指出，過去氣溫驟降常提醒危險族群如三高患者、肥胖者或年長者要留意保暖，不過氣象局達人彭啟明提醒，強風會造成溫度流失過快，戶外活動或騎乘機車一定要注意保暖。

賈淑麗說，以機車代步的上班族，因為車速越快身體溫度流失也越快，加上其出門騎車的時間多半在白天一早或晚上入夜最低溫的時間點，若此時沒有做好保暖，體溫很容易流失。

賈淑麗建議，機車騎士騎車時應放慢速度，並戴上圍巾、口罩、手套及保暖衣物等，除了做好禦寒防護措施外，戶外工作者也可隨身攜帶一杯熱開水，保暖又健康。

賈淑麗提醒，過去沒有疾病不代表身體一定就健康，特別是40歲以上的中年人，可善用成人預防保健服務，早發現、早治療，才是預防冷天心血管疾病發作的不二法門。

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  • 氣象局達人彭啟明提醒，強風會造成溫度流失過快，戶外活動或騎乘機車一定要注意保暖。（記者林彥彤攝）

    氣象局達人彭啟明提醒，強風會造成溫度流失過快，戶外活動或騎乘機車一定要注意保暖。（記者林彥彤攝）

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