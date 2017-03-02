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后里泰安國小結合美學 教學生領略櫻花之美

2017-03-02  15:21

〔記者張軒哲／台中報導〕櫻花開了！每年櫻花開落，對后里泰安國小學童而言，意謂著季節遞嬗之美與觀光盛季來臨。泰安國小結合在地特色，發展櫻花與語文、藝術人文的課程，五年級教師范惠芳，從「美學原理原則」的角度，帶領孩子欣賞櫻花的美，教學訪問教師林彥佑，也以自身的語文專長，設計了「閱讀理解」題型，讓學生除了賞花，更從賞櫻的宣傳單中，實作各種題型。

泰安國小屬偏鄉小校，近年學生習慣櫻花開落與大批遊客湧入寧靜村落，范惠芳說，學生大多是純粹欣賞櫻花，但對於櫻花美在哪裡，卻難以形容；學美術的范惠芳，希望啟發孩子的美感，所以帶進了反覆、漸層、均衡、對比的概念，讓孩子可以更深入地觀察家鄉櫻花之美。

林彥佑指出，許多孩子無法用細膩的筆觸，去形容所見的櫻花，因此特地帶孩子從感官出發，書寫為文，同時為了加強學生的閱讀能力，也以宣傳單為範文，設計了閱讀題型，考驗學生讀取訊息的能力。

每年泰安櫻花季，地方人士為讓更多遊客到訪付出許多心力，教師們希望孩子賞櫻後，可以設計以櫻花為意象的感謝卡，送給派出所、火車站務人員、社區活動中心、警衛人士等，感謝眾人對地方發展的付出。

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  • 泰安國小學生參觀校園旁的櫻花，教學訪問教師林彥佑（面對鏡頭者）設計了「閱讀理解」，幫助孩子已不同的角度，觀察習以為常的大自然景致。（記者張軒哲攝）

    泰安國小學生參觀校園旁的櫻花，教學訪問教師林彥佑（面對鏡頭者）設計了「閱讀理解」，幫助孩子已不同的角度，觀察習以為常的大自然景致。（記者張軒哲攝）

  • 后里泰安國小學生學習領略櫻花之美。（記者張軒哲攝）

    后里泰安國小學生學習領略櫻花之美。（記者張軒哲攝）

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