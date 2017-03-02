從小住在鐵道旁 謝建霖鋼塑展呈現樸拙美
2017-03-02 15:12
謝建霖利用鐵軌鋼釘創作的作品「蜻蜓走路」。（圖由葫蘆墩文化中心提供）
〔記者歐素美／台中報導〕謝建霖自幼即熱愛火車鐵道，利用廢棄不用的枕木鋼釘打造成各式工藝作品，即日起至3月26日在豐原區葫蘆墩文化中心舉辦「展釘傑鐵-謝建霖鋼塑展」，作品融入其人生經歷及幼年回憶等情感，呈現樸拙之美。
謝建霖表示，其小時候就住在鐵道旁，清晨、中午或傍晚時分轟隆飛奔而過的火車，就像是他的起床號、午休鐘及下課鐘，火車是陪伴其成長的生活記憶。
15年前，貫穿潭神雅的廢棄鐵道開闢為自行車道時，謝建霖開始收集被棄置的鐵軌鋼釘，並憑藉年少時學習的鐵工基礎，以500度以上高溫焊造扭轉塑形，打造出系列獨一無二的工藝作品，賦予這些具有百年歷史的鐵軌鋼釘新生命。
其作品「日據市集」、「挑夫」表現百年前的豐原墩腳小販集聚挑材販賣的歲月縮影，投射作者的懷舊思鄉情感；因家學淵源，謝建霖從小學習徒手兵器套路、實戰搏擊等，也將鋼釘轉化成難得一見的南派拳法、五祖拳及木人樁等國術格鬥人物。
作品「祥獅獻瑞」、「劉海戲蟾蜍」則運用150顆釘頭融鑄而成，展現立體雕塑的精湛工法；「蜻蜓走路」則呈現早期人力搬運的方法，利用3人支點巧妙運用力學工法，扛運重石。
謝建霖的作品呈現出先人生活的智慧及時代記憶，令人駐足觀賞之餘，也感受到作者對工藝創作的熱情執著。
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