幫蓋被、拿橘子、抽衛生紙… 護理師自嘆如女傭！

許多護理師在臉書上訴苦。圖非新聞當事人。（資料照，記者陳昀攝）

2017-03-02 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休衝擊各行業，日前一名護理師在臉書貼文感嘆台灣「護病比」失衡問題，最近她的貼文也指出，許多病患與家屬的做法太過「over」，其他護理師也留言抱怨，常常要幫病患蓋棉被，甚至還要「幫拿橘子」。

護理師陳綠日前拍影片訴苦，提到政府一例一休，導致護理人力大幅減少，2位護理師要顧27床病患，引發網友熱議。日前也提到許多家屬提出無理要求，讓她不禁表示，「我七年護理學歷竟然是為了做這種女傭工作！」

她也提到，許多病患常會把自己的家屬、小孩趕回家，卻表示「護士會照顧我」，結果真的「一點小毛事都叫我（陳綠）做」，甚至還對她說「你們會照顧幹嘛要一直叫他們（家屬）來」讓她在內心嘀咕「你以為病人只有你一個嗎？」

此外，其他護理師也紛紛在貼文下留言，有人表示連蓋棉被、抽衛生紙等小事都要按鈴，甚至有護理師遇到要幫忙拿桌子上的橘子，直說「超想拿橘子塞他嘴。」