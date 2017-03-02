醫訊》亞東醫院3月辦11場次醫療講座
〔即時新聞／綜合報導〕新北市亞東醫院在3月份舉辦11場次衛教講座，針對防癌、糖尿病、痛風、失智與眼疾等醫療問題，提供病患或家屬正確的知識與諮詢，歡迎大眾參與。11場講座如下：
●3月7日（二）10：00～10：30高纖防癌秘招大出擊（講師：欒家菁營養師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1305或2046
●3月8日（三）13：00～14：00高血脂用藥指導（講師：翁語伶藥師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉2123
●3月14日（二）10：00～10：30糖尿病外食熱量知多少？（講師：賴玉釧藥師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1305或2046
●3月17日（五）10：00～10：30痛風飲食知多少？（講師：王若昱營養師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1305或2046
3月20、21、24 日（一、二、五）10：00～10：30打擊惡視力 樂齡常建眼疾？（講師：張珮瑤醫師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1235
●3月22日（三）15：00～15：30糖尿病健康吃素（講師：施淑梅營養師）B1放射腫瘤科門診候診處 洽電：02.89667000轉1305或2046
●3月23日（四）13：00～14：00正確使用抗生素（講師：翁語伶藥師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉2123
●3月27日（一）10：00～10：30癌症病患的營養照護（講師：吳詠如營養師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1305或2046
●3月30日（四）15：00～15：30失智症病患的飲食營養（講師：吳宛真營養師）北棟1樓思源1廳 洽電：02.89667000轉1305或2046
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標題：醫訊》亞東醫院3月辦11場次醫療講座
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