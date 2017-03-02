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國際賽銀牌師領軍 南英餐管科畢展從食材產地開始

2017-03-02  15:10

［記者劉婉君／台南報導］南英商工餐飲管理科老師謝光本，寒假時參加日本國際藝術大賽暨日本國際料理大賽，於個人展示類組103位來自台、日、韓等國參賽者中，獲得銀牌佳績；學生們在他的帶領下，實際走入食材的產地，而該校餐管科學生將於20日舉辦畢業成果展，當天也要將這些食材變成美食端上桌。

謝光本曾於2年前拿下韓國亞洲名廚美食競賽金牌，寒假時再挑戰自己，赴日參賽，再獲國際賽銀牌，他說，希望以身作則，鼓勵學生學習，也將國際賽的經驗帶回來，傳承給學生。

配合南英商工百年校慶，餐管科畢業成果展將於20日舉行，今年除了靜態展，學生們也將首度展現手藝，端出美味的料理。謝光本說，學生們事前即曾拜訪料理食材的產地或觀光工廠，從認識食材開始，到烹調出創意料理，完整認識食材，不僅必須分組完成報告，成果展當天選用的食材，就來自學生們曾經實地學習過的。

校長陳志隆說，學校近年來積極鼓勵師生參與國際競賽，3年來餐管科從主任曾素湄開始，已有4位老師及6位學生分別到馬來西亞、韓國比賽，共獲得3金4銀3銅10佳作的好成績。

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  • 南英商工餐飲管理科老師謝光本將自己參加國際賽的經驗，帶回學校與學生分享，也藉由課程引導學生走入產地認識食材。（記者劉婉君攝）

    南英商工餐飲管理科老師謝光本將自己參加國際賽的經驗，帶回學校與學生分享，也藉由課程引導學生走入產地認識食材。（記者劉婉君攝）

  • 南英商工餐管科老師謝光本帶著3年級學生走入產地認識食材。（記者劉婉君翻攝）

    南英商工餐管科老師謝光本帶著3年級學生走入產地認識食材。（記者劉婉君翻攝）

  • 南英餐管科學生習得一身好手藝的基礎，就從走入產地認識食材開始。（記者劉婉君翻攝）

    南英餐管科學生習得一身好手藝的基礎，就從走入產地認識食材開始。（記者劉婉君翻攝）

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