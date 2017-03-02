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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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美偷車男躲臨檢飆速逃離 下一秒GG了！

疑似躲避警方臨檢的車輛落地後車頭全毀。（圖擷自YouTube）

2017-03-02  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州日前出現一名超狂駕駛，疑似心虛躲避警方臨檢，竟開車飆速逃離現場，不料過程中卻開進一道排水溝，最後還因地勢不平，整台車像砲彈一樣飛起，畫面相當驚人。

綜合美媒報導，路易斯安那州什里夫波特（Shreveport）本月10日發生警匪追逐，18歲男子奧斯汀（Kevonte Dekorey Austin）疑似躲避警方臨檢，當場駕車逃逸，時速甚至飆到185公里，最後失控開進排水溝，車身飛起後重重摔落，車頭幾乎全毀。

報導指出，奧斯汀駕駛的車輛是他從一所教堂偷來的車，他本身也是該教堂的員工，目前將面臨偷車及違反保釋令被扣押。

此外，據傳當時車上還載有婦人哈倫（Barbara Harlon），不過她沒有受傷，讓她直呼「上帝保佑」。

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車輛像砲彈一樣凌空飛起。（圖擷自YouTube）

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