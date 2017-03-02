竹山設空中大學 議員完成父親遺願
2017-03-02 14:52
南投縣議員張志銘（左方站立者）引進國立空中大學到竹山鎮設專班，完成父親遺願。（圖由南投縣議員張志銘提供）
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮目前並無大學，縣議員張志銘曾任鎮代表會副主席的父親，年輕時就希望家鄉能設立大學，張志銘最近即成功引進「國立空中大學」來到竹山，預計3月底在竹山分局大禮堂開課，完成父親生前願望。
國立空中大學副校長劉仲容還親率秘書、講師到竹山召開說明會。劉仲容說，國立空中大學在全國有13個學習中心，只要年滿18歲者免學歷皆可報名就讀，包括有在台居留證的外藉人士，宗旨就是要讓人人有書讀，時時可學習，處處是教室。
劉仲容指出，專班學生每學期4次面授、2次考試，平常時間自行上網學習，修滿128學分即可畢業；另65歲以上、身障學生及子女、原住民、低收入者、中低收入、特殊境遇家庭子女或孫子女皆可享有學雜費減免。
張志銘說，小時候，父親就一直希望能爭取大學來竹山鎮設校，直到過世前仍不忘此事，留下遺憾，現在他成功引進「國立空中大學」來到竹山，算是為完成父親遺願。
張志銘表示，國立空中大學竹山專班第1學期開設公共行政、觀光導覽學系等課程；歡迎民眾報名參加，體驗「活到老，學到老」，諮詢與報名電話049-2647590。
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