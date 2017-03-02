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台中高接梨穗2月寒害受損 農委會公告救助

許多嫁接梨穗因2月低溫寒害凍傷，致結果率偏低。（農友提供）

2017-03-02  14:47

〔記者歐素美／台中報導〕2月低溫造成台中市高接梨穗受損，經台中市農業局會同中央勘查，確認台中損害率達救助標準，行政院農業委員會於3月1日公告台中市為辦理「106年2月低溫高接梨穗農業天然災害現金救助地區」，農業局呼籲受災農民即日起至3月11日前攜帶相關證件向受災地區公所申請現金救助。

農業局表示，2月低溫寒害造成高接梨穗受災，市府於上月20日起與各區公所連繫查報損害情況，初估高接梨穗損失約22公頃，損失金額約114萬4500元，農友若災害損失率達20%以上，即可申請現金救助。

農業局提醒欲申請現金救助的農民，即日起至3月11日攜帶國民身分證及存款簿向受災地區公所提出申請。若申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，申請人若非土地所有權人，則應附土地登記謄本及委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書。

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