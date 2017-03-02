陽明大學璞玉計畫 入學給5萬、每月再發5千
2017-03-02 14:44
〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明大學自104學年起增設「璞玉組」招生管道，增加弱勢學生的就學機會，迄今已協助9名學生進入陽明醫學、牙醫、藥學等學系就讀。陽明大學與陽明校友總會今天共同召開記者會宣布，今年璞玉計畫預計招收10人，除提供學生學雜費減免及住宿安排等補助措施外，並提供入學獎學金5萬元及在學期間每月5千元生活津貼。
陽明大學校長梁賡義表示，為鼓勵能克服困境、努力向上的優秀弱勢學生入學，陽明大學近年在個人申請入學辦法增設「璞玉組」，在大學部各系均提供一個名額，以有志於研習生醫科系的弱勢學生為優先招收對象，以增加他們的就學機會。
教務長李士元表示，陽明大學設立「璞玉計畫」專戶積極募款，以提供學生生活面、學習面、心理面及就業面等全方位的協助及補助；除學雜費減免及住宿安排等補助措施外，更提供入學獎學金5萬元及在學期間每月5千元生活津貼，使他們不需要為了賺取生活費、四處打工而壓縮學習時間。
李士元也表示，陽明大學「璞玉計畫」實施兩學年以來，入學學生的學測成績離申請門檻雖有點差距，但多數學生在學習及適應上均無問題；只有少數學生因尚未適應大學老師授課方式或不善分配時間等因素，初期學習較不理想，經學校提供一對一課業輔導及線上學習等方式協助，均能有效提升其學業表現，並能順利融入、適應大學生活。
陽明大學校友總會第三屆會長顏鴻順醫師表示，過去校友總會曾有意成立獎學金，以鼓勵熱心公益和經濟需要協助的學生，卻發現醫學系比較少有清寒學生，要進入醫學系就讀，除了學生本身優秀，父母和家庭的支持其實很重要，他和多位校友因此長期捐助母校「璞玉計畫」，希望幫助更多弱勢學生進入陽明就讀。
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