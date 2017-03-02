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台中停水原因 藍營議員斥說謊 市府回嗆資料錯誤

2017-03-02  14:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市水利局施作污水下水道工程時，挖破東區精武東路1500mm自來水管，市府表示，因水公司提供圖資有錯才誤挖，市議會國民黨團今（2）日表示，市府早就會勘知道該幹管，挖破後卻謊稱不知情，直斥市府卸責、欺騙議員，黨團將受理市民國賠申請。

水利局長周廷彰回應，施工前進行試挖，僅發現有250mm、350mm、400mm3條自來水管，正式施作時，現場卻出現第4條的1500mm主幹管，國民黨議員所提供的會勘地點，與挖破幹管地點相距500公尺，並非同一地點，盼藍營勿拿錯誤資訊、見獵心喜，無助解決問題。

國民黨市議員李中、顏莉敏、黃馨慧、楊正中、陳政顯等人今日召開記者會，黨團書記長李中表示，精武東路挖破水管導致無預警大規模停水，引爆廣大民怨，市府新聞稿指「水公司提供圖資不明」、「完全不知道那裏有一條1500mm自來水管線」，市長林佳龍也在臉書上強調此一說法，「但事實真是如此嗎？」

執行長顏莉敏隨即拿出水利局和水公司針對1500mm自來水管線的會勘紀錄說，紀錄主旨就寫著，針對該工程案恐遭遇1500mm自來水管線特辦此會勘，證明水利局早知道該幹管的存在，卻刻意隱匿此會勘公文，呼嚨欺騙市民。

國民黨團強調，會勘公文加上畫有1500mm管線的圖資，證明市府是最大的詐騙集團，要求林佳龍出面道歉，賠償受害民眾損失，黨團將受理市民的國賠申請案，要求市府負起責任。

但周廷彰說，因為擔心誤損管線，所以3度辦理會勘，挖破的地點和國民黨議員所說的2個地點，水利局都辦理會勘及試挖，水公司提供的圖資也都相同，僅顯示有3條管線，國民黨議員拿錯誤資訊來質疑市府責任，無助釐清問題。

周廷彰表示，經立委何欣純召開協調會，市府與水公司已達成3點共識，包括加速管線汰舊換新、水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組，避免類似情況發生。

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  • 水利局施工挖破自來水主幹管，議會國民黨團批評市府卸責、矇騙。（記者黃鐘山攝）

    水利局施工挖破自來水主幹管，議會國民黨團批評市府卸責、矇騙。（記者黃鐘山攝）

  • 水利局避免再發生誤挖情形，已暫停北區陝西路等十處汙水下水道工程施工。（記者黃鐘山攝）

    水利局避免再發生誤挖情形，已暫停北區陝西路等十處汙水下水道工程施工。（記者黃鐘山攝）

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