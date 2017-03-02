台中停水原因 藍營議員斥說謊 市府回嗆資料錯誤
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市水利局施作污水下水道工程時，挖破東區精武東路1500mm自來水管，市府表示，因水公司提供圖資有錯才誤挖，市議會國民黨團今（2）日表示，市府早就會勘知道該幹管，挖破後卻謊稱不知情，直斥市府卸責、欺騙議員，黨團將受理市民國賠申請。
水利局長周廷彰回應，施工前進行試挖，僅發現有250mm、350mm、400mm3條自來水管，正式施作時，現場卻出現第4條的1500mm主幹管，國民黨議員所提供的會勘地點，與挖破幹管地點相距500公尺，並非同一地點，盼藍營勿拿錯誤資訊、見獵心喜，無助解決問題。
國民黨市議員李中、顏莉敏、黃馨慧、楊正中、陳政顯等人今日召開記者會，黨團書記長李中表示，精武東路挖破水管導致無預警大規模停水，引爆廣大民怨，市府新聞稿指「水公司提供圖資不明」、「完全不知道那裏有一條1500mm自來水管線」，市長林佳龍也在臉書上強調此一說法，「但事實真是如此嗎？」
執行長顏莉敏隨即拿出水利局和水公司針對1500mm自來水管線的會勘紀錄說，紀錄主旨就寫著，針對該工程案恐遭遇1500mm自來水管線特辦此會勘，證明水利局早知道該幹管的存在，卻刻意隱匿此會勘公文，呼嚨欺騙市民。
國民黨團強調，會勘公文加上畫有1500mm管線的圖資，證明市府是最大的詐騙集團，要求林佳龍出面道歉，賠償受害民眾損失，黨團將受理市民的國賠申請案，要求市府負起責任。
但周廷彰說，因為擔心誤損管線，所以3度辦理會勘，挖破的地點和國民黨議員所說的2個地點，水利局都辦理會勘及試挖，水公司提供的圖資也都相同，僅顯示有3條管線，國民黨議員拿錯誤資訊來質疑市府責任，無助釐清問題。
周廷彰表示，經立委何欣純召開協調會，市府與水公司已達成3點共識，包括加速管線汰舊換新、水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組，避免類似情況發生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 晶華添生力軍 高雄晶英行館7月開幕
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 道歉了！搭高鐵拒補票還幹譙 翁茂鍾當庭致歉
- 校長帶掃廁所 高英學生磨品德
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 連2貶 新台幣收30.795元
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 台灣媳麻梨子玩吹糖 康康色心大發拗吻
- 苗栗市農會理監事選舉 現任總幹事居下風
- HBL決戰小巨蛋／能仁攻蛋經驗0 跑攤補劣勢
- 目睹飆車族闖紅燈 女星轟「想晚7天回家，別人可不想」
- 密錄器偷拍OL裙底紓壓 腿綁行動電源「長戰」
- 弟弟腫腫大大的？ 原來是把槍藏內褲
- 司改國是會第五分組首開會 擬先處理這4項議題
- 《時尚舵手 再易手》4
- 高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」
- 怪手拆屋滾落3樓 駕駛跳車撞頭不治
- 寺廟被指為性侵案發生地 法師喊冤
- 林全：中正堂衝突速依法究辦，轉型正義過程盼包容
- 江蕙遭控25年前搶人老公 經紀人質疑爆料者居心何在
- 跟林全互換職位？ 彭淮南：不可能
- IS首嗆中 將發動「血流成河」恐襲
- 歐盟課中國厚鋼板反傾銷稅率逾65%
- 藍委倡補助投票交通費 中選會：沒有錢
- 李逸洋今上任 下週審查年改草案
- 張靜指司法官收賄 法務部：已發函要求提供事證
- 75歲老嫗心血來潮找胞兄 迷路、攔車…竟晚到2小時
- 庫克︰蘋果正研發「未來產品」
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 保防法為「人二」復辟？ 邱太三：參考各國規範
- 民批賣掉市中心精華地 苑裡公所︰籌建設經費
- 羅根片段太血腥 中國砍15分鐘標當心兒童
- 中國國務委員楊潔篪訪美 邀國務卿訪中
- 訪美談228 馬英九：蔣中正不可能沒有政治責任
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 宮藤官九郎精選 金馬奇幻影展獻映
標題：台中停水原因 藍營議員斥說謊 市府回嗆資料錯誤
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email