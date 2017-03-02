中市府追加預算35.5億 交通工程是重點
2017-03-02 14:37
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府提出今年度第1次追加減預算案，將追加35.5億元，包括東勢豐原快速道路工程、國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程等，今（2）日經市政會議通過。市政會議主席、副市長林陵三要求各局處，加強與市議員溝通，爭取議會支持。
台中市今年原先通過的預算數為1267億5千1百多萬元，市府主計處2日在市政會議提出第1次追加減預算案，追加歲入預算19億2千多萬元、歲出預算35億5千7百多萬元，歲入歲出差短16億3千7百多萬元，全數以賒借收入方式支應。
主計處說，這次歲入追加來源主要有中央補助12億4千多萬元、稅課收入3億9千多萬元、回饋金收入8千多萬元；歲出追加部分，最多為經濟發展支出17億1千多萬元，其次為社區發展及環境保護7億7千多萬元，第三為教育科學文化6億4千多萬元。
其中，重大建設及交通工程，包括東勢豐原快速道路工程、國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、葫蘆墩圳環境營造計畫、鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程、太平國民運動中心興建工程、興建仁愛之家多功能大樓、路平專案等。
其他如公共自行車租賃系統、綠空鐵道軸線計畫、汙水下水道管網建設及道路刨封、充實愛心食物銀行、推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會及補助影視業者拍片取景計畫等，之前未經議會通過，但牽涉重要施政或民生需求，市府檢視認為有辦理的必要性，將再次爭取議會同意。
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