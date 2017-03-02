台中捷運工程又出包 北捷要求廠商改進

台中捷運綠線吊掛時作業掉落鋁片，砸中休旅車車燈，北捷要求廠商檢討（記者蘇金鳳攝）

2017-03-02 14:31

〔記者黃鐘山、許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線工程又出包！工程單位今天上午吊運伸縮縫鋁條時，吊運過程觸及隔音牆立柱導致鋁條重心不穩瞬間掉落路面，造成一部行經的休旅車車燈受損，幸無人受傷，台北市政府捷運工程局中區工程處表示，廠商未提出改善前，停止日間吊料。

這起工安事故發生在台中市西屯區文心路、市政北一路口，施工單位上午9點吊運伸縮縫鋁條時，因綁紮不確實加上風大導致吊運過程觸及隔音牆立柱，鋁條重心不穩瞬間掉落文心路外側車道，再彈跳起來撞到路過一輛休旅車車燈，幸好未造成人員受傷，已與林姓車主洽談和解並送修。

有路過民眾拍下上傳《爆料公社》，提到「捷運施工，鐵條沒綁好吊很快上去，整個大噴發！砸中一台黑色休旅車，跟一台摩托車，沒人受傷是大幸」﹔網友紛紛留言表示：「怎麼總拿路人的生命開玩笑」、「捷運工程到底還要出包幾次」、「不敢走文心路的原因...太可怕。」

負責施工的台北捷運工程局中區工程處土木第三工務所主任侯宗成指出，會發生鋁片掉落，研判是因為風太大，而鋁片是長條型，可能發生碰撞而鬆落，已立即要求廠商提出改善作為及檢討作業程序，並立即與車主和解，另外在廠商未提出改善作為前將停止日間吊料作業。

台中市政府交通局捷運工程處表示，會要求台北捷運局提供檢討報告，並釐清相關作業SOP是否有疏失，未來務必要求廠商做好安全維護工作。台中捷運綠線工程又出包！鋁條從天而降砸中路過車輛，幸無人傷亡，現場已停工檢討吊掛流程。