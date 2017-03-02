| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

白沙屯媽祖進香 北港萬人空巷

白沙屯媽祖鑾駕今進入朝天宮，信眾高興歡呼，天空並落下彩帶慶賀。（記者陳燦坤攝）

2017-03-02  14:18

〔記者陳燦坤／雲林報導〕白沙屯媽祖北港進香，鑾駕今天抵達，受到民眾夾道歡迎，媽祖鑾駕還不預警進入僑美國小，師生驚呼連連，想鑽轎底的民眾更是大排長龍，鑾駕原本巿區半個小時行程，竟延至2個小時才進入朝天。

白沙屯媽祖在大批香客陪同下，鑾駕在今天下午9時到達北港，道路兩旁已有民眾備妥肉羔麵、粽子或飲料等慰勞遠道而來的香客，鑾駕行經僑美國小門口，突然轉向進入校園，原本在一旁拜媽祖的師生相當驚喜，鑾駕隨後繼續往朝天宮方向前進，沿途鞭炮聲不斷。

白沙屯媽祖鑾駕在今天上午11時左右抵達朝天宮，廟前廣場及中山路等早已是一片黑鴉鴉的人頭，高大的神偶千里眼與順風耳走在人群都顯得緲小，為確保陣頭及鑾駕通行順暢，工作人員手牽手圍起人牆，勉強闢出一條通道，當媽祖鑾出現時，不少民眾合掌，虔誠祈求媽祖庇佑。

鑾駕進入朝天宮前依傳統，在廟前來回奔跑3趟，再一鼓作氣衝入朝天宮，廟門隨即關閉，外頭民眾響起一片歡呼聲，五顏六色的彩帶也不斷從天空飄落，整個進香活動掀起一股熱潮。

為迎接白沙屯媽祖，不少民眾挖空心思，李姓重機械業者將8百箱鞭炮掛在吊車燃放，還有民眾以竹管自製禮炮，鑾駕所到之處，不時可見想鑽轎底的民眾大排長龍跪迎媽祖大排長龍，鑾駕行程一再延後，直到上午11時，白沙屯媽祖才進入朝天宮。

相關影音

廣告
  • 白沙屯媽祖今抵達北港，大批民眾爭相鑽轎底。（記者陳燦坤攝）

    白沙屯媽祖今抵達北港，大批民眾爭相鑽轎底。（記者陳燦坤攝）

  • 北港一位重機械業者高掛六十米高鞭炮燃放，迎接白沙屯媽祖。（記者陳燦坤攝）

    北港一位重機械業者高掛六十米高鞭炮燃放，迎接白沙屯媽祖。（記者陳燦坤攝）

  • 北港有民眾自製禮炮，迎接白沙屯媽祖到來。（記者陳燦坤攝）

    北港有民眾自製禮炮，迎接白沙屯媽祖到來。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朝天宮 白沙屯媽祖 鑾駕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：白沙屯媽祖進香 北港萬人空巷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.