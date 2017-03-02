白沙屯媽祖進香 北港萬人空巷

白沙屯媽祖鑾駕今進入朝天宮，信眾高興歡呼，天空並落下彩帶慶賀。（記者陳燦坤攝）

2017-03-02 14:18

〔記者陳燦坤／雲林報導〕白沙屯媽祖北港進香，鑾駕今天抵達，受到民眾夾道歡迎，媽祖鑾駕還不預警進入僑美國小，師生驚呼連連，想鑽轎底的民眾更是大排長龍，鑾駕原本巿區半個小時行程，竟延至2個小時才進入朝天。

白沙屯媽祖在大批香客陪同下，鑾駕在今天下午9時到達北港，道路兩旁已有民眾備妥肉羔麵、粽子或飲料等慰勞遠道而來的香客，鑾駕行經僑美國小門口，突然轉向進入校園，原本在一旁拜媽祖的師生相當驚喜，鑾駕隨後繼續往朝天宮方向前進，沿途鞭炮聲不斷。

白沙屯媽祖鑾駕在今天上午11時左右抵達朝天宮，廟前廣場及中山路等早已是一片黑鴉鴉的人頭，高大的神偶千里眼與順風耳走在人群都顯得緲小，為確保陣頭及鑾駕通行順暢，工作人員手牽手圍起人牆，勉強闢出一條通道，當媽祖鑾出現時，不少民眾合掌，虔誠祈求媽祖庇佑。

鑾駕進入朝天宮前依傳統，在廟前來回奔跑3趟，再一鼓作氣衝入朝天宮，廟門隨即關閉，外頭民眾響起一片歡呼聲，五顏六色的彩帶也不斷從天空飄落，整個進香活動掀起一股熱潮。

為迎接白沙屯媽祖，不少民眾挖空心思，李姓重機械業者將8百箱鞭炮掛在吊車燃放，還有民眾以竹管自製禮炮，鑾駕所到之處，不時可見想鑽轎底的民眾大排長龍跪迎媽祖大排長龍，鑾駕行程一再延後，直到上午11時，白沙屯媽祖才進入朝天宮。

相關影音