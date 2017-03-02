機捷慶通車 全線21站發放「乖乖通車紀念限量包」

機捷慶通車，「乖乖通車紀念限量包」大放送。（記者李容萍攝）

2017-03-02 14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運歷經1個月免費試乘，今天是正式通車和收費營運首日，為了讓民眾期待20年的台灣第一條機場捷運營運順利，桃園捷運公司從通車日起，全線免費發放「乖乖通車紀念限量包」，希望旅客搭機捷，省時又快捷。

桃捷公司董事長劉坤億表示，口感香酥脆的乖乖，是很多台灣人的童年回憶，桃捷公司參考工程師以及台灣民俗信仰，與乖乖公司合作，採用綠色包裝的乖乖，正面搭配機捷直達車、普通車的列車圖形元素，背面則設計轉乘資訊，推出「乖乖通車紀念限量包」，感謝民眾熱情支持。

「乖乖通車紀念限量包」從今天通車日起，於全線21站發放，限量6萬包。於民眾出站時，由站務員逐一發放。桃捷公司希望以乖乖通車紀念限量包，藉由前來搭乘的旅客人手一包綠色乖乖，也代表機捷的人氣流動順暢。