一年賣出上億元農產品建功 杉林農會內場派險勝
2017-03-02 14:15
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄杉林區農會改選競爭激烈，甚至傳出甫當選的會員代表被「請喝茶」，今上午農會理監事改選，警方出動30多名警力維安，開票結果出爐，內場派獲得5席理事，外場派獲4席，現任農會團隊險勝，總幹事吳俊德可望繼續領導杉林農會。
此次選戰外場派來勢洶洶，原本極有機會挑戰成功，但上月19日投票後，內場派以一席之差小贏外場派，由於雙方差距小，甚至傳出互挖椿腳、當選會員代表被人「請去喝茶」等風波，更讓警方不敢大意，全程監控選戰大小事，深怕不小心擦槍走火，衍生不可收拾的事端。
今天上午9點，農會舉辦監事選舉後，開票結果出爐，劉慶進、林俊惠、林榮森、李順騰、邱義興、黃文藏、劉永安、溫永漢與張天助等9人當選理事，監事為楊正雄、楊永坤與鍾振諒。
地方人士表示，內場派獲得5理2監的過半席次，經營團隊不會有太大異動，現任總幹事吳俊德可望獲理事會續聘為杉林農會總幹事；此次內場派小贏的原因，可能是這一、兩年的農會團隊，成功替農民運銷農產品，光去年就在台北農產公司拍賣出1億多元的敏豆等農產品，農民賺到錢，當然會肯定現任農會團隊的努力，也因此造成外場派挑戰失利。
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