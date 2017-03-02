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找不到烤爐這樣烤蝦！ 網友嚇呆：高手在民間

這樣的烤蝦方式令人驚訝。（圖擷取自爆料公社）

2017-03-02  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕想要吃烤蝦沒烤爐怎麼辦？看到這位網友烤蝦的方式，可能讓你哭笑不得！

《爆料公社》粉絲專頁在臉書分享網友烤蝦的方式，讓許多人笑翻！網友表示，「忽然想吃烤蝦，卻沒烤爐，就先這樣烤吧」！

從照片中可以看到一台電暖扇，一格一格的地方被插滿一隻隻蝦子，這樣創意烤蝦方式，引起網友討論；有人笑說，「真的好蝦」、「果然是高手在民間」、「烤過麵包，不注意會焦掉」，還有人看到後突然想吃蝦，「我突然想吃烤蝦」。

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  • 一隻隻的蝦子被插入。（圖擷取自爆料公社）

    一隻隻的蝦子被插入。（圖擷取自爆料公社）

  • 網友見狀後笑翻。（圖擷取自爆料公社）

    網友見狀後笑翻。（圖擷取自爆料公社）

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