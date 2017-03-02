不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
2017-03-02 14:10
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉坑子口地區的民眾，不滿國防部與新加坡星光部隊，長期在坑子口地區火炮射擊演訓，造成權益受損，四處陳情卻遭默視，目前已組成靶場權益自救會，並發動連署近4000人，決定27日將北上新加坡駐台辦事處，表達抗議及訴求。
裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘表示，對於農漁民的損害，國防部過去都已依法補償了，包括因軍事訓練造成的傷亡、休耕補償金、辦理土地徵收、定置漁網遷移補償等；99年迄今也提供敦親睦鄰經費，竹北市和新豐鄉公所每年各約800萬到1000萬元，至於自救會的訴求於法無據。
金嘉銘說，六軍團第三作戰區政戰主任簡世偉也曾在元月24日拜訪地方人士，再次說明軍方須依法補償的立場。
竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅表示，新竹縣是全台唯一沒有漁業權的地方，軍方自民國52年演訓以來，坑子口地區漁民沒有漁船，只能靠竹筏和膠筏在近海捕撈，比漁船耗油、風險高，容易發生船難，作業時間更被迫縮短，損失大，但政府過去只補助定置網，多數漁民都未獲補償。
鄭進宅說，自救會成員主要為農民及漁民，社經地位相對弱勢，該會去年4月即向國防部及有關單位陳情，但因人微言輕，而未能獲得各單位的重視，老百姓權益受損的委屈投訴無門，已引發強烈民怨。為此，該會自元月發起連署，連署人數將近4000人。
鄭進宅表示，自救會在2月27日召開幹部會議，決定3月27日召集權益受損的民眾，到台北市的新加坡駐台辦事處，表達對該國星光部隊的抗議。如政府仍未儘快處理，將包圍星光部隊，不讓他們演訓，直到該國部隊撤離中華民國領土為止。
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