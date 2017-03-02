好市多首家加油站今開幕 第2家最快明年開站

2017-03-02 13:55

〔記者李容萍／桃園報導〕美式量販店好市多（COSTCO）搶攻國內汽油市場，在台第一家加油站中壢店今天正式開幕，由於加油站從2月26日試營運以來，無鉛汽油牌價每公升以比中油降3元回饋會員，試營運期間除超過原本業績目標，也帶動中壢店的賣場來客數與新辦會員卡大幅增加，好市多預計最快明年在台開出第二家加油站，但因涉及土地取得許可等問題，暫不公布展店地點。

好市多加油站中壢店開幕典禮，上午括桃園市政府經濟發展局局長朱松偉、好市多亞洲區資深副總裁張嗣漢及台灣區總經理習祿億等人共同剪綵；這是好市多斥資2.7億元在台開設的首家量販店附屬加油站，採標準美式營運模式，占地2400坪，包含6槍加油機7台，雙槍加油機1台，8個加油泵島，另設有69個停車位，為全自助式加油島 ，目前由中油提供95、98無鉛汽油和柴油等油品，營業時間上午7點至晚上11點。

好市多中壢店就設在中壢區民族路六段、占地1.2萬坪，回想2015年8月23日開幕時，推出送6000份免費西式早餐和贈品衝人氣，結果一如預期從國道1號新屋交流道至中壢區民族路6段和周遭道路湧入大量人、車，造成大塞車，回堵至少5公里，相較於一年半前賣場開幕的盛況，今天好市多的加油站限服務會員，開幕相較冷清，偌大的加油站只有零星車輛由駕駛自行下車加油。