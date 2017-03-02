好市多首家加油站今開幕 第2家最快明年開站
2017-03-02 13:55
〔記者李容萍／桃園報導〕美式量販店好市多（COSTCO）搶攻國內汽油市場，在台第一家加油站中壢店今天正式開幕，由於加油站從2月26日試營運以來，無鉛汽油牌價每公升以比中油降3元回饋會員，試營運期間除超過原本業績目標，也帶動中壢店的賣場來客數與新辦會員卡大幅增加，好市多預計最快明年在台開出第二家加油站，但因涉及土地取得許可等問題，暫不公布展店地點。
好市多加油站中壢店開幕典禮，上午括桃園市政府經濟發展局局長朱松偉、好市多亞洲區資深副總裁張嗣漢及台灣區總經理習祿億等人共同剪綵；這是好市多斥資2.7億元在台開設的首家量販店附屬加油站，採標準美式營運模式，占地2400坪，包含6槍加油機7台，雙槍加油機1台，8個加油泵島，另設有69個停車位，為全自助式加油島 ，目前由中油提供95、98無鉛汽油和柴油等油品，營業時間上午7點至晚上11點。
好市多中壢店就設在中壢區民族路六段、占地1.2萬坪，回想2015年8月23日開幕時，推出送6000份免費西式早餐和贈品衝人氣，結果一如預期從國道1號新屋交流道至中壢區民族路6段和周遭道路湧入大量人、車，造成大塞車，回堵至少5公里，相較於一年半前賣場開幕的盛況，今天好市多的加油站限服務會員，開幕相較冷清，偌大的加油站只有零星車輛由駕駛自行下車加油。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎
- 機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台中豐樂公園見餵食野鴨 民憂爆疫情
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 新台幣改版要花500億 彭淮南：沒改版急迫性
- 經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 奧斯卡出包元凶再被爆出這照片 網友怒喊：停！
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 傳要嫁上海富豪 林志玲為母病延婚
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 王柏杰被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 奇觀！18輛騎士騎到一半排隊領紅單
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 侍JAPAN輸中職 日媒頭版說屈辱
- 逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 許家綸水墨特優 特殊選才上台師大美術系
- 警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車
- 美前副總統拜登次子 與守寡大嫂墜入愛河
- 《閃舞》53歲美魔女 不老秘訣靠ＸＸ壯膽
- 李玉璽接吻超霸道 任容萱這招除味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好市多首家加油站今開幕 第2家最快明年開站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分