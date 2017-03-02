哈瑪星老診所 變身藝文中心

2017-03-02 14:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都發局推動哈瑪星老屋保存及修繕活化，位於鼓山區麗雄街一棟屋齡超過70年的日治老診所，在一群年輕人努力下，搖身蛻變「叁。食壹」藝文空間，今天正式開幕，為老診所展開第二春。

2年前，一群年輕人偶然路過鼓山區麗雄街13號，發現這間日式格局和洋樓建築美學的老房子，與屋主接洽後，發現屋內殘破不堪，壁癌及白蟻問題嚴重，但仍憑著滿腔熱血，決心讓這間日漸凋零的老建築再活一遍。

高雄市都發局現場勘查，並提供修繕補助後，年輕的鄭姓夫婦把1樓改造為簡易餐飲空間，屋內採用普普風，使視覺色彩繽紛亮眼。

2樓則做為藝術創作者進駐及展覽空間，集結當地新興藝術家舉辦體驗課程，藉以打開藝術家知名度，現場有點描藝術家進駐，並展示作品。未來也規劃多場免費的文創展覽，與社區民眾、學生互動交流。

高雄市都發局李怡德局長表示，市府補助業者修繕及運用老屋已邁入第3年，這是第8棟老屋活化新生的案例，目前正研擬新一波的哈瑪星、鹽埕的老屋風貌改造計畫，讓老城區的歷史風味重現。