| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗
 首頁 > 生活

哈瑪星老診所 變身藝文中心

2017-03-02  14:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都發局推動哈瑪星老屋保存及修繕活化，位於鼓山區麗雄街一棟屋齡超過70年的日治老診所，在一群年輕人努力下，搖身蛻變「叁。食壹」藝文空間，今天正式開幕，為老診所展開第二春。

2年前，一群年輕人偶然路過鼓山區麗雄街13號，發現這間日式格局和洋樓建築美學的老房子，與屋主接洽後，發現屋內殘破不堪，壁癌及白蟻問題嚴重，但仍憑著滿腔熱血，決心讓這間日漸凋零的老建築再活一遍。

高雄市都發局現場勘查，並提供修繕補助後，年輕的鄭姓夫婦把1樓改造為簡易餐飲空間，屋內採用普普風，使視覺色彩繽紛亮眼。

2樓則做為藝術創作者進駐及展覽空間，集結當地新興藝術家舉辦體驗課程，藉以打開藝術家知名度，現場有點描藝術家進駐，並展示作品。未來也規劃多場免費的文創展覽，與社區民眾、學生互動交流。

高雄市都發局李怡德局長表示，市府補助業者修繕及運用老屋已邁入第3年，這是第8棟老屋活化新生的案例，目前正研擬新一波的哈瑪星、鹽埕的老屋風貌改造計畫，讓老城區的歷史風味重現。

廣告
  • 昔日殘破不堪的老診所。（記者葛祐豪翻攝）

    昔日殘破不堪的老診所。（記者葛祐豪翻攝）

  • 老屋修繕活化後，搖身一變為藝文空間。（記者葛祐豪攝）

    老屋修繕活化後，搖身一變為藝文空間。（記者葛祐豪攝）

  • 哈瑪星老診所變身藝文中心。（記者葛祐豪攝）

    哈瑪星老診所變身藝文中心。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哈瑪星 哈瑪星老屋 藝文中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：哈瑪星老診所 變身藝文中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.