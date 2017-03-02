圖書借閲量倍增 屏東續推親子共讀

2017-03-02 13:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣圖書借閲冊數，從104年10萬冊倍增到105年20萬冊，縣府今年持續努力，3月至6月推出「親子共讀．邁向幸福」系列活動，要讓縣民更愛閲讀。

屏東縣長潘孟安表示，國民閱讀風氣影響國家軟實力，文化部曾在2013年提出報告指出，台灣每人每年平均閱讀2本書，遠遠落後韓國10.8本、法國10本、新加坡9.2本、日本8.4本，父母親培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力。

屏東去年全縣各類圖書館的借閱冊數，已從10萬冊提升至20萬冊，借閱人次則從21萬躍升至50萬人次，未來文化處本館也將改建成屏東圖書總館，大幅擴充相關設備，也針對屏東地形狹長、幅員遼闊的特質，與各鄉鎮圖書館、學校合作，辦理親子共讀下鄉巡迴講座、故事嘉年華等活動。

今年親子共讀巡迴講座共舉辦22場，邀請大仁科大張文慧、龔仁棉、慈惠醫專楊政源、周家穎、羅鳳珍等幼教專家，下鄉分享閱讀對兒童學習成長的好處，兒童劇下鄉巡演則安排9場，邀請「不倒翁故事劇團」演出《鯉魚公主變成山》、「箱子兒童劇團」演出《赤牛生白馬》、「Clover幸運草兒童劇團」演出《大船與小船》。

「親子共讀」系列活動還有屏東縣緱囡仔親子教育協會5場「故事嘉年華」、屏東縣故事學會15場「貓頭鷹的故事寶盒」、佳音英語新忠孝分校4場「親子共賞英語故事」等；名人閱讀講座則邀請到陳榕笙、林美琴、戴翠華等親職教育專家，與屏東家長討論孩子的學習力與閱讀力。活動詳情可上文化處官網，或電洽文化處圖書資訊科08-7360330分機2111。