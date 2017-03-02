圖書借閲量倍增 屏東續推親子共讀
2017-03-02 13:42
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣圖書借閲冊數，從104年10萬冊倍增到105年20萬冊，縣府今年持續努力，3月至6月推出「親子共讀．邁向幸福」系列活動，要讓縣民更愛閲讀。
屏東縣長潘孟安表示，國民閱讀風氣影響國家軟實力，文化部曾在2013年提出報告指出，台灣每人每年平均閱讀2本書，遠遠落後韓國10.8本、法國10本、新加坡9.2本、日本8.4本，父母親培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力。
屏東去年全縣各類圖書館的借閱冊數，已從10萬冊提升至20萬冊，借閱人次則從21萬躍升至50萬人次，未來文化處本館也將改建成屏東圖書總館，大幅擴充相關設備，也針對屏東地形狹長、幅員遼闊的特質，與各鄉鎮圖書館、學校合作，辦理親子共讀下鄉巡迴講座、故事嘉年華等活動。
今年親子共讀巡迴講座共舉辦22場，邀請大仁科大張文慧、龔仁棉、慈惠醫專楊政源、周家穎、羅鳳珍等幼教專家，下鄉分享閱讀對兒童學習成長的好處，兒童劇下鄉巡演則安排9場，邀請「不倒翁故事劇團」演出《鯉魚公主變成山》、「箱子兒童劇團」演出《赤牛生白馬》、「Clover幸運草兒童劇團」演出《大船與小船》。
「親子共讀」系列活動還有屏東縣緱囡仔親子教育協會5場「故事嘉年華」、屏東縣故事學會15場「貓頭鷹的故事寶盒」、佳音英語新忠孝分校4場「親子共賞英語故事」等；名人閱讀講座則邀請到陳榕笙、林美琴、戴翠華等親職教育專家，與屏東家長討論孩子的學習力與閱讀力。活動詳情可上文化處官網，或電洽文化處圖書資訊科08-7360330分機2111。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎
- 機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台中豐樂公園見餵食野鴨 民憂爆疫情
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 新台幣改版要花500億 彭淮南：沒改版急迫性
- 經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 奧斯卡出包元凶再被爆出這照片 網友怒喊：停！
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 傳要嫁上海富豪 林志玲為母病延婚
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 王柏杰被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 奇觀！18輛騎士騎到一半排隊領紅單
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 侍JAPAN輸中職 日媒頭版說屈辱
- 逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 許家綸水墨特優 特殊選才上台師大美術系
- 警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車
- 美前副總統拜登次子 與守寡大嫂墜入愛河
- 《閃舞》53歲美魔女 不老秘訣靠ＸＸ壯膽
- 李玉璽接吻超霸道 任容萱這招除味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：圖書借閲量倍增 屏東續推親子共讀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分