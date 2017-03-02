臺灣帝雉悠遊 台灣國際蘭展亮點

2017台灣國際蘭展4日登場，融合台灣元素以近萬朵萬代蘭拼出台灣帝雉，定時移動，成為今年創舉。（記者王涵平攝）

2017-03-02 13:33

〔記者王涵平／台南報導〕2017台灣國際蘭展4日登場，融合台灣元素以近萬朵萬代蘭拼出台灣帝雉，定時移動，成為今年創舉。

雞年新氣象，主景「臺灣帝雉‧悠遊台蘭」高達6米，有深紫、靛藍、白等多種顏色的美麗花羽，特地從泰國空運近萬朵萬代蘭來台組合，即使現在泰國不是花期，為了配合蘭展特別調整開花時間。

雄偉的帝雉會定時走動，與母雉互動，結合燈光設計、音樂播放，營造森林中蟲鳴鳥叫及流水的山林美景，美不勝收。

另，爭奇館運用府城古城牆元素，將帶領遊客穿越時光進到府城入口─熱蘭遮城，欣賞「繼往開來 臺南甕城」、「古今交疊 台蘭錯落」、「臺灣帝雉‧悠遊台蘭」、「臺南首城 台蘭初始」、「全臺首學 台蘭菁育」、「生態環境 永續台蘭」、「臺南立足 台蘭起飛」、「VR蘭花 最潮的育種花房」等8大景。