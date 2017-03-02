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醫病》鋼鐵人？ 女吞鐡釘2年、吃8顆鋼珠

患者腹腔内8顆鋼珠，2截鐵釘。（記者顏宏駿翻攝）

2017-03-02  13:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名疑似患有精神障礙的婦女，日前因吞食小彈珠到衛福部彰化醫院就診，醫師從她腹部取出8顆彈珠，還意外發現一根已斷了2截已生鏽鐵釘，刺穿小腸，卡在腹腔內，這根鐵釘卡在腹腔長達2年，卻沒引發腹膜炎等症狀，讓醫師直呼真是神奇。

彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，該名婦女就診時主訴自己吞了多顆彈珠，經照射X光發現，小腸處有8顆約1公分直徑的圓球物，他們評估其形狀，應該可以透過肛門排出，暫時先住院觀察，不過，病人又說曾在2年前吞了鐵釘，一直沒有排出，經仔細觀看X光，在腹腔果然有不明顯的兩小段不明物體，經電腦斷層確認為外來物，且不在腸腔內。

該名病患很快排出彈珠，醫師再施行腹腔鏡手術，最後在病患的小腸外、腹腔內的網膜處，取出了兩小截、合約2公分長的生鏽鐵釘。研判卡在該處的時間很長了。

該院外科主任余明昌說，患者的肚子沒有傷疤，不是從肚子刺進，因此該根鐵釘應該是從嘴巴進入後，刺穿小腸後卡在腹腔內的網膜，但是，一般而言，若外來異物刺穿小腸，會造成腸液流出，肚子很痛，變成腹膜炎，若不馬上處理，還可能演變成敗血症，有生命危險，但該起個案，鐵釘刺穿小腸後，小腸卻自行癒合，沒引發後續的腹膜炎，而鐵釘就待在體內達2年，又不會疼痛，相當罕見。

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  • 2截鐵釘取出體外。（記者顏宏駿翻攝）

    2截鐵釘取出體外。（記者顏宏駿翻攝）

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