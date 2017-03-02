| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
師大附中驚傳職員持刀揮舞 警奪刀送醫 NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗
 首頁 > 生活

青年就業保證班！清大與摩根大通開熱門職訓課

2017-03-02  13:14

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學在美商摩根大通集團捐贈職訓課程600萬元經費下，為社會上失業、轉業青年提供專業訓練課程，剛畢業或低收入戶青年還可優先參加培訓，只要1.5個月的課程，就可學會「科技產業專案管理師」等所需職能，還提供就業媒合，找工作不是難事。

清大推廣教育中心主任張元杰說，摩根大通是全球第三大銀行，在台灣投入不少公益活動，不管是青少年夢想學園或是長照日托，更看到台灣青年就業市場的困境，於是與清大合作開辦人才培訓班，這樣的職訓班，由摩根大通贊助每位學員9成培訓費用，名額120名，每名學員僅需自付約5000元，可說是青年「就業保證班」。

張元杰說，如果大學學的是人文、社會，但想進入科技、生技、醫材業，來清華上課就對了！其中「科技產業專案管理師培訓班」去年10月開班，18名學員已有12人找到工作，目前正在開課的「食品生技人才養成班」預計10日結訓。6月將開的課是「生技化妝品人才養成班」（台北上課）、7月開「醫藥醫材法規養成班」（新竹上課），每班預計招收20-30人，可電洽：03-573-1017。

清大統計，在已結業的「科技產業專案管理師」培訓班，18名學員中，有超過6成有碩、博士學位，還有1位已取得博士學位，但透過職訓課程，更可了解職場現況。正在上課的「食品生技人才」養成班也有逾5成學員有碩士學位。

學員從「科技產業專案管理師」培訓班結業後，可領到清華大學頒發的證書，也可以報考PMP（Project Management Professional）專案管理師證照。

剛從清華「科技產業專案管理師培訓班」第一屆畢業的劉世宇，一結訓就找到專案經理工作。他曾任IT工程師，但就職後動了轉業念頭，參加此培訓課程，除提升專業技還順利找到工作。

正在上「食品生技人才養成班」的姜仲庭，是海洋大學食品科學系畢業，他說，學校偏理論，畢業後找工作並不順利，參加職訓班後讓他了解市場動態及目前食品管理的就業市場，包括生技領域的產品和實務法規經驗等，對內向的他很有幫助，未來將從事食安檢驗工作，也從中培養自信心，有信心結訓後能找到工作。

廣告
  • 青年就業保證班!清華大學和美商摩根大通集團合開青年就業職訓課程，課程都是熱門的職別，讓青年找工作不是難事。（記者洪美秀攝）

    青年就業保證班!清華大學和美商摩根大通集團合開青年就業職訓課程，課程都是熱門的職別，讓青年找工作不是難事。（記者洪美秀攝）

  • 青年就業保證班!清華大學和美商摩根大通集團合開青年就業職訓課程，課程都是熱門的職別，讓青年找工作不是難事。（記者洪美秀攝）

    青年就業保證班!清華大學和美商摩根大通集團合開青年就業職訓課程，課程都是熱門的職別，讓青年找工作不是難事。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 摩根大通 清華大學 職訓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：青年就業保證班！清大與摩根大通開熱門職訓課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.