青年就業保證班！清大與摩根大通開熱門職訓課

2017-03-02 13:14

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學在美商摩根大通集團捐贈職訓課程600萬元經費下，為社會上失業、轉業青年提供專業訓練課程，剛畢業或低收入戶青年還可優先參加培訓，只要1.5個月的課程，就可學會「科技產業專案管理師」等所需職能，還提供就業媒合，找工作不是難事。

清大推廣教育中心主任張元杰說，摩根大通是全球第三大銀行，在台灣投入不少公益活動，不管是青少年夢想學園或是長照日托，更看到台灣青年就業市場的困境，於是與清大合作開辦人才培訓班，這樣的職訓班，由摩根大通贊助每位學員9成培訓費用，名額120名，每名學員僅需自付約5000元，可說是青年「就業保證班」。

張元杰說，如果大學學的是人文、社會，但想進入科技、生技、醫材業，來清華上課就對了！其中「科技產業專案管理師培訓班」去年10月開班，18名學員已有12人找到工作，目前正在開課的「食品生技人才養成班」預計10日結訓。6月將開的課是「生技化妝品人才養成班」（台北上課）、7月開「醫藥醫材法規養成班」（新竹上課），每班預計招收20-30人，可電洽：03-573-1017。

清大統計，在已結業的「科技產業專案管理師」培訓班，18名學員中，有超過6成有碩、博士學位，還有1位已取得博士學位，但透過職訓課程，更可了解職場現況。正在上課的「食品生技人才」養成班也有逾5成學員有碩士學位。

學員從「科技產業專案管理師」培訓班結業後，可領到清華大學頒發的證書，也可以報考PMP（Project Management Professional）專案管理師證照。

剛從清華「科技產業專案管理師培訓班」第一屆畢業的劉世宇，一結訓就找到專案經理工作。他曾任IT工程師，但就職後動了轉業念頭，參加此培訓課程，除提升專業技還順利找到工作。

正在上「食品生技人才養成班」的姜仲庭，是海洋大學食品科學系畢業，他說，學校偏理論，畢業後找工作並不順利，參加職訓班後讓他了解市場動態及目前食品管理的就業市場，包括生技領域的產品和實務法規經驗等，對內向的他很有幫助，未來將從事食安檢驗工作，也從中培養自信心，有信心結訓後能找到工作。