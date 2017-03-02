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食安名檢當律師 孫運璿女兒相挺！

檢察官鄭智文（右）轉仼律師，食安專家孫璐西前來相挺（記者顏宏駿攝）

2017-03-02  13:12

〔記者顏宏駿／員林報導〕有「菜市場仔檢察官」之稱的彰化地檢署檢察官鄭智文轉任律師，今天成立律師事務，多位食安、環保、警政、法律專家出席，這些人都是鄭智文辦案時的「諮詢顧問」，其中前行政院長孫運璿女兒、台灣大學食品科技所名譽教授孫璐西稱讚鄭智文是「典範檢察官」，轉任律師，她很不捨，但轉念一轉，民間有許多冤屈，鄭智文懂法又認真，他一定能幫小老百姓伸訴冤屈。

鄭文智辦過塑化劑案、大統混油案、電鍍毒水案、黑心混凝土案、戴奧辛空污等案，因從小在菜市場長大，被喻為「菜市場仔檢察官」，上個月告別「檢座人生」轉任律師，今天在員林市成立律師事務所，賀客盈門，其中包括許多食安、環保、警政、法律權威人士，還有更多因他辦案而結識的小老百姓，現場擠得水洩不通。

其中台灣大學食品科技所名譽教授孫璐西一直以來都是彰檢的食安顧問，在頂新案時他還擔任專家證人，強調《食品安全衛生管理法》第15條第1款規定「食品變質或腐敗，就不得製造、加工、調配…。」她認為，頂新使用不可逆的酸敗油脂作食品當原料，加工淨化精煉，是不被允許的。

孫璐西是前行政院孫運璿的女兒，他說，鄭智文因為了解民眾的生活，在辦案時，常能從別人不知處入手，讓許多黑心商人受到最重的懲罰。

鄭智文說，看到許多昔日辦案時的好朋友前來相挺，讓他很感動，他回報大家的方式就是，更認真扮演好律師的角色。

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  • 檢察官鄭智文轉仼律師，昔日民間好友前來相挺，賀客盈門。（記者顏宏駿攝）

    檢察官鄭智文轉仼律師，昔日民間好友前來相挺，賀客盈門。（記者顏宏駿攝）

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