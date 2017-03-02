食安名檢當律師 孫運璿女兒相挺！
2017-03-02 13:12
檢察官鄭智文（右）轉仼律師，食安專家孫璐西前來相挺（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／員林報導〕有「菜市場仔檢察官」之稱的彰化地檢署檢察官鄭智文轉任律師，今天成立律師事務，多位食安、環保、警政、法律專家出席，這些人都是鄭智文辦案時的「諮詢顧問」，其中前行政院長孫運璿女兒、台灣大學食品科技所名譽教授孫璐西稱讚鄭智文是「典範檢察官」，轉任律師，她很不捨，但轉念一轉，民間有許多冤屈，鄭智文懂法又認真，他一定能幫小老百姓伸訴冤屈。
鄭文智辦過塑化劑案、大統混油案、電鍍毒水案、黑心混凝土案、戴奧辛空污等案，因從小在菜市場長大，被喻為「菜市場仔檢察官」，上個月告別「檢座人生」轉任律師，今天在員林市成立律師事務所，賀客盈門，其中包括許多食安、環保、警政、法律權威人士，還有更多因他辦案而結識的小老百姓，現場擠得水洩不通。
其中台灣大學食品科技所名譽教授孫璐西一直以來都是彰檢的食安顧問，在頂新案時他還擔任專家證人，強調《食品安全衛生管理法》第15條第1款規定「食品變質或腐敗，就不得製造、加工、調配…。」她認為，頂新使用不可逆的酸敗油脂作食品當原料，加工淨化精煉，是不被允許的。
孫璐西是前行政院孫運璿的女兒，他說，鄭智文因為了解民眾的生活，在辦案時，常能從別人不知處入手，讓許多黑心商人受到最重的懲罰。
鄭智文說，看到許多昔日辦案時的好朋友前來相挺，讓他很感動，他回報大家的方式就是，更認真扮演好律師的角色。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 屏東奪金率最高運動 木球將普及化
- 機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動
- 《時尚舵手 再易手》5
- 藝研碩士從警 創Q版『前進貓』拚人氣
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 夫人車被拖吊檢舉警員 議員出面了...
- 談美中大戰 彭淮南：大象打架、別被踩到
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 經典賽》人工草皮和「吃球」 台灣球員攻蛋兩大挑戰
- 美、英修訂5項規則 讓高爾夫更現代化
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 情色寫真女星下海啦！ 赤根京改名拍AV
- 一般戶老人假牙補助 投縣喊停
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- 10元蔣介石退太慢 姚文智痛批：威權幽靈侵蝕下一代
- 經典賽》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座
- 美國華府櫻花提早報到 官方預計3/14~17滿開
- 沉寂15年 糯米糰復古出輯
- 笑噴！《羅根》海報 金鋼狼、麵點王傻傻分不清
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 張靜指司法官收賄 法務部：已發函要求提供事證
- NCAA》小球迷爬籃球架「救球」獲觀眾大喊MVP（影音）
- 警使撒手鐧 萱萱平安回家
- 5G時代廠商打群架 高通萬箭齊發
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 七旬婦228連假迷途 熱心警助返家
- 豆花妹體驗心得 楊一展胸膛很彈哦!
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
- 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- 中國如何反制薩德？ 中退將：直接攻擊清除陣地
- 獅殺斗山熊 猿宰天津獅
- 75歲老嫗心血來潮找胞兄 迷路、攔車…竟晚到2小時
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：食安名檢當律師 孫運璿女兒相挺！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分