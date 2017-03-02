紓解安平交通 議員促和緯路打通至四草大橋
2017-03-02 13:06
市議員李文正召開記者會，要求市府應儘速打通和緯路至四草大橋，以有效紓解安平舊部落的交通。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平遊客多，只要遇到假日交通幾乎打結，市議員李文正今天召開記者會，要求市府應儘速打通和緯路至四草大橋，以有效紓解安平舊部落的交通。
李文正表示，這次228連假及春節期間，因遊客湧入，安平交通全打結，幾乎每逢假日就塞車，新闢安平對外連絡道路有其迫切性。尤其，和緯路目前只通到華平路，最後車流還是匯流到民權路及安北路，無助改善安平的交通，如果和緯路能儘速打通到四草大橋，將可有效紓解安平舊部落的交通。
工務局表示，當初和緯路只開闢到華平路，如果再往西延伸到四草大橋，全長約1公里，當初評估所需經費約7億，現在可能更多。目前該局正進行北外環高架快速道路的設計，可以藉此進行檢討，由顧問公司先納入評估考量。
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