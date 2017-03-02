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教育部認證 尷尬可讀為「監介」！網友好囧...

根據教育部辭典顯示，「尷尬」又音ㄐㄧㄢ　ㄐㄧㄝˋ。（圖擷自「教育部重編國語辭典修訂本」）

2017-03-02  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕「尷尬」二字經常被開玩笑讀為「監介」，不過，根據「教育部重編國語辭典修訂本」的網頁看來，這樣的讀音其實也是正確的，網友們對此則是一頭霧水，還以為是教育部網站出包！

「出版魯蛇碎碎念」在臉書專頁上PO出教育部辭典的截圖，上面寫著「尷尬（又音）ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」，讓網友們一度認為這是「開玩笑的」，不過，仔細一查卻有國家教育研究院的資料顯示：「《重編國語辭典修訂本》係歷史語言辭典，以保存文獻資料、詞語使用歷程為編輯立場，兼收現代及傳統音讀。『尷尬』之音讀『ㄍㄢ ㄍㄚˋ』與『ㄐ｜ㄢ ㄐ｜ㄝˋ」皆為常用音讀，故《重編國語辭典修訂版》均予收錄，反映出該部辭典具備紀錄語言的功能，可藉該部辭典觀察到語言的演變與發展」。

不過，教育部辭典裡的「不尷尬」卻沒有寫出「監介」的讀音，讓網友笑稱「不尷尬就沒事」。

國家教育研究院也為此作出解釋。（圖擷自「國家教育研究院電子報」）

網友指出，「不尷尬」就沒有寫出ㄐㄧㄢ　ㄐㄧㄝˋ的讀音。（圖擷自「教育部重編國語辭典修訂本」）

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