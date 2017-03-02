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立委爆料60歲校長不敢退休 教長：會反映

2017-03-02  13:03

〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革案進入國會，立委陳學聖今天在教委會質詢時為教師抱屈，他表示，桃園有校長原本想要退休，但因為年金改革狀況不明，覺得前途未卜，在和他討論之後，年滿60歲也不敢退休，決定繼續參加校長遴選。

立法院教委會今天安排教育部進行業務報告，陳學聖表示，天地君親師，教師奉獻歲月給國家下一代，有什麼錯呢？基金績效差，導致未來有破產問題，但政府動輒拿四大基金護盤救市，四大基金中的勞保、勞退、退撫基金是大家的退休金，政府用基金護盤導致基金績效很差，然後再說基金要破產了，要退休教師少領，這樣合理嗎？

陳學聖也質疑，年改方案引發教師質疑不合理，受少子化的影響，國小新生減少超過一成、國中新生減少超過26％、高中新生減幅更近3成，學生人數不斷減少，老師年紀卻要愈來愈老，對教學現場未必有利，依全教總調查，多數認為中小學老師年齡到55歲較適宜，只有5.4％受訪者認為可以到65歲。

教育部長潘文忠答詢時表示，他會依所認知的環境向年改辦反映，年金改革有必須面對的困境，對於年改進行過程中的細節，除了會反映個別問題，也要顧及全面。

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  • 立委陳學聖今天質詢時爆料，有60歲校長不敢退休。教育部長潘文忠答詢時表示，會反映。（記者林曉雲攝）

    立委陳學聖今天質詢時爆料，有60歲校長不敢退休。教育部長潘文忠答詢時表示，會反映。（記者林曉雲攝）

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