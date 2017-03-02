高市職訓班開訓 「巧克力糖冠軍」鼓勵學弟妹
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局訓練就業中心今（2日）上午於大寮職訓場域舉行106年第1梯次「產訓合作職前訓練班」開訓典禮，本梯次共768位民眾報名，160名學員錄訓，參加為期4個月共684小時的訓練，包括「輕食餐飲實務、美容彩顏造型、電機控制、汽機車修護」等8班，結訓後將由訓就中心輔導進入職場就業。
勞工局局長鄭素玲期勉學員，在通過競爭激烈的筆試、口試關卡後，能珍惜運用職訓資源，全心投入學習，磨練專業技能並考取技術士證照，定能找到自己的職涯目標，順利就業。
典禮上特別安排「職訓之初、夢想無限」開訓儀式，期許學員穩紮穩打立下基礎，未來學成進入職場，也能不斷充實自身技能。
訓就中心多年來培育出眾多優秀人才，有的晉升企業主管，也有人創業成功，在職場找到一片天，本次典禮特別邀請「食品烘焙班」結訓的優秀學員許素妃，勉勵學弟妹們只要肯努力學習，不怕沒出路。
許素妃任職於高雄漢來大飯店，結訓後於麵包店、超市麵包櫃工作幾年後，透過訓就中心介紹進入漢來大飯店蛋糕西點部工作，她持續精益求精，96年參加全國蛋糕技藝競賽的巧克力糖製作獲得冠軍，更代表台灣赴日本參賽，目前已升為A領廚師，正一步一腳印朝自己的夢想邁進。她鼓勵學弟妹在職訓班紮實磨練學習，未來定能順利就業。
訓就中心主任陳石圍表示，這次課程將原本的「美容SPA女子實務班」調整為「美容彩顏造型班」，落實職業性別平等，提高學員就業競爭率。民眾如想培養一技之長，今年委辦職訓課程還有「中西薈萃餐飲技能培訓班」、「大客車班A班」、「行動管家培訓班」、「電腦輔助與機械繪圖輔導認證班」以及「物料搬運工具專業人才培訓班」等正招生中，詳情可上訓練就業中心網站查詢課程，或洽詢07-7330823轉202~209。
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標題：高市職訓班開訓 「巧克力糖冠軍」鼓勵學弟妹
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