台電放流魚苗 受邀學童險滑落海中…

原本魚苗放流安排在階梯上，因滿布青苔濕滑險象環生。（記者劉禹慶攝）

2017-03-02 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電澎湖尖山發電廠今與漁業署合作，在湖西鄉沙港、北寮海域放流10萬尾黃鰭雕，並邀請龍門國小師生共襄盛舉，但剛開始安排在港區階梯放流，由於青苔孳生濕滑，讓小朋友們險象環生，所幸及時更換滑梯放流，避免意外發生。

台灣四面環海，海洋孕育重要資源，台電自民國91年起與漁業署合作，在全國各地發電廠海域放流魚苗，至今已有2200萬尾魚苗，澎湖也有98萬尾，由於尖山發電廠位在湖西鄉海域，今日擇定在湖西沙港、北寮海域放流魚苗，沙港場有湖西鄉長吳政杰前往參加、北寮場則邀請龍門國小師生。

此次放流魚苗為黃鰭雕，平均體長約5公分，共放流約10萬餘尾，由台電向高雄民間養殖業者購買，昨日才連夜由高雄搭乘台華輪抵澎；北寮村長蔡文夏表示，北寮港外是珊瑚礁石區，適合高經濟魚種，台電可放流石斑、黃錫雕、加臘魚等，比較適合北寮海域，並可直接以排筏送去港外放流。

原本北寮在港區內放流魚苗，讓年幼的學童在上下船階梯接力放流，但因階梯上滿布濕滑青苔，首批學童差點滑落海中，出現險象環生；台電尖山發電廠長歐致誠見苗頭不對，堅持改在岸邊放置滑梯放流，才解除發生意外危機，讓小朋友們在安全環境之下放流，學習尊重生命及自然環境的機會教育。

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