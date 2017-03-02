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回饋鄉里 青農自發賣產品捐社福團體

台東青農散播愛，將產品銷售部分所得捐給哈拿之家。（記者張存薇攝）

2017-03-02  12:46

〔記者張存薇／台東報導〕越來越多青年農民返鄉開創農業新局，台東縣青年農民聯誼會今天召開會員大會，會長施保朗說，因為青農們已逐漸站穩腳步，希望回饋社會，因此發起捐助社福團體活動，也歡迎民眾一起來響應！

台東縣約150位青年農民，受到去年尼伯特颱風等接連風災影響，不少青農損失慘重，在水土保持局台東分局媒合「台灣好農」網路平台下，每賣出1件台東產品，台灣好農就捐出100元，台灣好農董事長江衍宏今天代表共捐出6萬元給台東青農聯誼會，做為會員農特產品行銷基金。

此外，聯誼會今年也開始朝公益目標邁進，發起人廖家助指出，由會員自發提撥公益回饋金，包括鮮果、蔬菜或加工品等，只要貼上公益貼紙，就捐出部分所得給社福團體哈拿之家，未來也會持續做下去，希望善盡青農的社會責任。

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