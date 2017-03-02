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特搜隊喬遷近國道 消防署：有重大車禍可支援！

2017-03-02  12:47

〔記者陳薏云／新北報導〕上月13日晚上在國道5號發生蝶戀花賞櫻團翻車，造成33人死亡的重大事故，大型車禍災害引人關注，消防署特種搜救隊北部分隊今日喬遷至國道原七堵收費站辦公室，消防署表示，搜救人員可獲得交通優勢，提供北部地區民眾最快速的救援服務，並承諾，若國道發生重大車禍，隨時可以支援。

消防署長陳文龍表示，由於七堵收費站已廢止，原先收費站辦公室閒置，因此消防署向交通部國道高速公路局北區工程處承租，將北部分隊從松山機場遷至國道旁，一方面加快救援路線，也讓搜救隊員有更好環境進行訓練、備勤。高公局則表示，能讓已經停用的廳舍再注入新生命，設施能活化，也非常開心。

由於高速公路重大車禍頻傳，特搜隊長梁國偉表示，現在北部分隊設在國道旁，若是轄區消防局需要支援，將會立刻派遣特搜隊員前往救助，另北部分隊的20名搜救人員，皆擁有緊急救護員資格，對急難救助將產生極大幫助。

陳文龍勉勵特種搜救隊北部分隊，氣候變遷及經濟發展的環境下，災害的種類及規模日趨複雜及危險，平時必須落實各項訓練以提升各項救援技能，在執行各項救災任務要特別注意自身安全。

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  • 特搜隊員上山下海進行救援，隊長梁國偉表示，北部分隊20名搜救人員，皆擁有緊急救護員資格，對急難救助將產生極大幫助。（消防署提供）

    特搜隊員上山下海進行救援，隊長梁國偉表示，北部分隊20名搜救人員，皆擁有緊急救護員資格，對急難救助將產生極大幫助。（消防署提供）

  • 消防署特種搜救隊北部分隊今日喬遷至國道原七堵收費站辦公室。（消防署提供）

    消防署特種搜救隊北部分隊今日喬遷至國道原七堵收費站辦公室。（消防署提供）

  • 消防署特種搜救隊北部分隊今日喬遷至國道原七堵收費站辦公室，舉行揭牌儀式。（記者陳薏云攝）

    消防署特種搜救隊北部分隊今日喬遷至國道原七堵收費站辦公室，舉行揭牌儀式。（記者陳薏云攝）

  • 消防署長陳文龍感謝高公局提供場地，並期許特搜人員落實各項訓練，以提升各項救援技能。（記者陳薏云攝）

    消防署長陳文龍感謝高公局提供場地，並期許特搜人員落實各項訓練，以提升各項救援技能。（記者陳薏云攝）

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