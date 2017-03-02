南台灣空污太嚴重 環團311再號召萬人上街
南部民間團體將於福島核災6週年、3月11日舉辦「2017廢核反空污遊行」號召萬人上街。圖為2月19日反空污遊行畫面。（資料照，記者王榮祥攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］南台灣空污太嚴重，南部跨領域民間團體將於福島核災6週年、3月11日舉辦「2017廢核反空污遊行」號召萬人上街頭，已邀請行政院長林全、高雄市長陳菊及台南市長賴清德到場，督促蔡政府於2025達成非核家園政策宣言。
地球公民基金會等上百個個社團組成南台灣廢核行動聯盟，上午集結於高捷凹子底站出口，宣示將於3月11日遊行抗議空污、督促政府廢核，平等非營利幼兒園及鳳山社區自治幼兒園10多名幼童經老師陪同，在場宣示反核，敦促大人留好空氣給下一代。
南台灣鋼鐵、石化廠密集，冬季空污嚴重，根據環保署空氣品質監測網測站指數，1個月超過10天達紫爆、甚至褐爆危害等級，多次引發環保團體抗議，今年2月19日由台灣水資源保育聯盟舉辦反空污遊行，2月25日居民自費辦「大林蒲西南瘋音樂祭」，抗議大鼻地區長年被工業區包圍，全年籠罩於黑煙霧霾，只有春天前，風從西南方海口吹進「海口風」好空氣。
地球公民基金會主任蔡卉荀說，廢核、減少燃煤才能徹底改善空污，蔡政府宣示於2025年讓3座核電廠除役，但政策卻集中在新建大型太陽能、風力電廠，忽略屋頂太陽能面板、小型風力、水利及沼氣及發電等社區參與，「太陽、空氣及水到處都有，全民可一起參與發電。」
在場民眾質疑日本政府於福島核災後，政策轉向恢復核電。對此，蔡卉荀回應表示，安倍政府重啟核電時也同步發展再生能源，TOYOTA氫能電動車即為代表。
南台灣廢核行動聯盟指出，3月11日下午2點半於高雄勞工公園（高捷獅甲站3號出口）集合，鼓勵民眾穿著歷年反核T-shirt集結力量，一起推進台灣能源轉型之路。
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